Designados los árbitros para la séptima fecha del Apertura: Tejera y Matonte en los partidos de los grandes

El Torneo Apertura jugará su séptima fecha entre el viernes y domingo. Gustavo Tejera dirigirá el partido entre Nacional y Defensor Sporting, con Agustín Berisso y Alberto Píriz como asistentes, y en el VAR estarán Christian Ferreira y Andrés Nieves. Por su parte, Andrés Matonte estará en el encuentro entre Peñarol y Cerro, junto a Carlos Barreiro y Matías Rodríguez. Al VAR irán Leodán González y Santiago Fernández.

Para Tejera, será su segundo partido en la temporada, como árbitro principal dirigiendo al tricolor. Había estado en el polémico encuentro frente a Progreso en el Landoni, de Durazno, en el que el Bolso ganó por 1-0, con gol de Julián Millán. En dicho encuentro, el Gaucho reclamó una mano de Maximiliano Gómez en el único tanto del partido, y luego una roja a Sebastián Cardozo por doble amarilla, en una acción que derivó en la expulsión de Leonel Rocco, que tras revisar en su tablet, observó que no hubo contacto en la segunda tarjeta. Por su parte, al violeta también lo dirigió en una ocasión, en el partido donde superó a Liverpool, por 2-1.

En cambio, Matonte no dirigió a Cerro en lo que va del año, pero sí a Peñarol, precisamente en el clásico en el Gran Parque Central, que terminó con triunfo Mirasol, con gol de Matías Arezo. En dicho partido expulsó a Eric Remedi por doble amarilla, y terminó el encuentro con blooper, al finalizar antes el partido, del tiempo que adicionó, y después lo continuó tras acusar el error.

La séptima fecha al detalle:

Cerro Largo vs. Deportivo Maldonado

Viernes 20 - 18:00

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado.

Cuarto: Federico Río.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

Defensor Sporting vs. Nacional

Viernes 20 - 21.30

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Piriz.

Cuarto: Santiago Motta.

VAR: Christian Ferreyra y Andres Nievas.

Racing vs. Liverpool

Sábado 21 - 10.00

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán, Mauricio Hernández.

Cuarto: Esteban Guerra.

VAR: Andres Cunha y Yimmy Alvarez.

Montevideo City Torque vs. Central Español

Sábado 21 - 13.00

Árbitro: Ruben Umpiérrez.

Asistentes: Andrés Nievas y Federico Piccardo.

Cuarto: Federico Arman.

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

Wanderers vs. Danubio

Sábado 21 - 16.00

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Schroeder.

Cuarto: Pablo Silveira.

VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodriguez.

Peñarol vs. Cerro

Sábado 21 - 19.30

Árbitro: Andres Matonte.

Asistentes: Carlos Barreiro, Matías Rodriguez.

Cuarto: Andrés Martínez.

VAR: Leodán González y Santiago Fernández.

Juventud vs. Albion

Domingo 22 - 10.00

Árbitro: Eduardo Varela.

Asistentes: Martin Soppi, Sebastián Silvera.

Cuarto: Elías Lorenzo.

VAR: Yimmy Álvarez y Federico Piccardo.

Progreso vs. Boston River

Domingo 22 - 16.00

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Héctor Bergalo, Gustavo Lisboa.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz.