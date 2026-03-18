Nacional comunica su deseo de promover "acuerdos de reciprocidad en la fijación de precios de entradas"

Nacional sacó sacó un comunicado a raíz de los precios fijados por Defensor Sporting para el partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, en el Estadio Luis Franzini. El tricolor reclama una "construcción de un fútbol más accesible, equitativo y sostenible para todos los hinchas". Además dijo promover "activamente la generación de acuerdos de reciprocidad en la fijación de precios de entradas entre clubes, entendiendo que este tipo de iniciativas favorecen la asistencia de público visitante, fortalecen el espectáculo y contribuyen a una mejor experiencia para todos los actores del fútbol".

Recordar que el Tuerto fijó para la tribuna visitante un valor de $1980 y $1150 para los socios. La institución de La Blanqueada a su vez manifestó: "Asimismo, y en línea con las prácticas habituales del sector, se deja constancia de que, en ausencia de acuerdos de reciprocidad previamente establecidos, el Club Nacional de Football se reserva la potestad de fijar las condiciones de comercialización de entradas para la parcialidad visitante, considerando variables como la demanda histórica y los costos operativos asociados a la organización de cada encuentro".

El problema nace en que desde la directiva violeta se intentó negociar con Nacional para dividir el costo del operativo policial que ronda los 20.000 dólares. Cabe destacar que estos encuentros requieren de un gran despliegue policial, en la zona del estadio y también en el entorno.

Por su parte los dirigentes tricolores no aceptaron dicha negociación. Flavio Perchman manifestó que Defensor pretendía que fueran a medias con los gastos del espectáculo y al ser un evento que organiza la institución violeta, Nacional no va a pagar algo que no le corresponde.

De todas formas, Nacional cerró el comunicado diciendo que "mantiene plena disposición para dialogar y alcanzar acuerdos que vayan en esta línea".

La molestia con Defensor Sporting por este tema viene ya de noviembre de 2025, donde existió un antecedente muy similar, Nacional definía la Tabla Anual, partido clave en la definición del Campeonato Uruguayo. Para ese encuentro, Defensor colocó entradas muy accesibles para sus hinchas mientras que los socios tricolores deberían desembolsar $1980 por cada ticket.

Los precios para Defensor Sporting son: socios gratis, con hasta dos invitados pagando $300 cada uno y $600 los generales solamente si ya asistieron a un partido del violeta anteriormente.