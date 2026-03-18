Sin acuerdo para dividir costos del operativo, Defensor Sporting le fijó a Nacional entradas $ 1.950 pesos

Defensor Sportig, que este viernes recibe en el Parque Rodó a Nacional en el Estadio Luis Franzini a las 21:30 por la séptima etapa del Torneo Apertura, no llegó a un acuerdo con el Tricolor por el costo de las entradas para los 2000 parciales albos que podrán asistir.

En tal sentido, el violeta decidió que los socios de Nacional que quieran ir al Franzini deberán abonar $1150 y los que no sean socios tricolores les costará $1950.

Desde la directiva violeta se intentó negociar con Nacional para dividir el costo del operativo policial que ronda los 20.000 dólares. Cabe destacar que estos encuentros requieren de un gran despliegue policial, en la zona del estadio y también en el entorno.

Por su parte los dirigentes tricolores no aceptaron dicha negociación. Flavio Perchman manifestó que Defensor pretendía que fueran a medias con los gastos del espectáculo y al ser un evento que organiza la institución violeta, Nacional no va a pagar algo que no le corresponde.

Los precios para Defensor Sporting: socios gratis, con hasta dos invitados pagando $300 cada uno y $600 los generales solamente si ya asistieron a un partido del violeta anteriormente.

Finalmente no llegaron a un acuerdo, por ende, cada club se reservó el derecho a fijar los montos que crean convenientes.

En noviembre de 2025 existe un antecedente muy similar, Nacional definía la Tabla Anual, partido clave en la definición del Campeonato Uruguayo. Para ese encuentro, Defensor colocó entradas muy accesibles para sus hinchas mientras que los socios tricolores deberían desembolsar $1980 por cada ticket.

Hinchada de Nacional en el partido contra Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Al hacerse públicos estos precios, se generó un rechazo generalizado de los parciales tricolores y luego de negociaciones de directivos, lograron que ese precio bajara a $1150. El mismo monto que pagaran en esta próxima fecha del Torneo Apertura 2026.

En ese momento, Flavio Perchman, también se manifestó a través de su cuenta de X “Había un acuerdo con la anterior directiva de Defensor que no se cumplió” expresó el vicepresidente albo.

La institución violeta busca lograr una buena concurrencia de sus hinchas, ya que el momento deportivo no es para nada auspicioso. Llegara al encuentro del viernes con una racha de 4 partidos sin ganar, un empate y tres derrotas, incluida la eliminación ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana.

Por su parte Nacional viene saliendo de una zona de turbulencias, donde se manejó por algunos dirigentes, la posibilidad que Jadson Viera dejará de ser el entrenador en caso de que no venciera a Wanderers en el Gran Parque Central.