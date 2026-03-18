Mejía se perderá dos fechas del Apertura con Nacional y asoma Felipe Bianchi: quién es el competidor de Suárez

Nacional amaneció ayer con la noticia de que Luis Mejía fue convocado a la selección de Panamá para los amistosos a disputarse ante Sudáfrica el próximo viernes 27 y martes 31 de marzo por la fecha FIFA. Con este panorama, ya está notificado de que contará con uno de sus referentes frente a Defensor Sporting en el Franzini por la séptima fecha del Torneo Apertura, y luego deberá suplirlo para los cruces ante Cerro Largo como local y ante Montevideo City Torque de visitante.

Con este panorama, los arqueros que asoman para competir por un puesto cuando emigre Mejía son Ignacio Suárez y Felipe Bianchi. En el primer caso, el sanducero de 24 años acumula varios años en Primera División y ya sabe lo que es consagrarse campeón uruguayo. A nivel oficial tiene ocho partidos jugados, pero contando amistosos la cifra escala a 28.

Por su parte, Bianchi fue campeón uruguayo Sub 19 en la temporada 2025 y viene de representar al Bolso en la Copa Libertadores Sub 20 de este año. Es oriundo de Treinta y Tres y a los 13 años comenzó su vínculo con el tricolor cuando el Tola Luzardo, campeón de la copa en 1980, lo puso en la órbita del club.

Felipe Bianchi en Nacional. Foto: Prensa Nacional.

“Hacemos el contacto en un amistoso entre los dos clubes. Ahí quedo en la órbita del club y venía a algunos amistosos y a entrenar cada tanto. En la Sub 15 me probé pero extrañaba, así que volví al siguiente año más maduro y con ganas de triunfar”, le reveló a Ovación en diciembre del 2025.

Nacional continúa a la espera de la respuesta de Oscar Ustari

El arquero Oscar Ustari durante un entrenamiento con Inter Miami, su último club. Foto: oscarustari en Instagram.

La novela de Oscar Ustari continúa su curso en este mercado de pases. El argentino de 39 años, quien viene de quedar libre tras su pasaje por el Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi, está en la mira del Bolso desde aquel 26 de febrero cuando Jadson Viera reconoció en conferencia que el golero “pidió unos días para analizarlo” y que aún no había una resolución de su caso.

Las semanas pasaron, pero la situación se mantiene igual dado que no hubo una respuesta definitiva. De todas formas, en la interna del Bolso mantienen el optimismo con abrochar este fichaje de experiencia.