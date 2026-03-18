El viaje de Nahuel Herrera a Madrid: los estudios que hizo y cuándo se hará la operación el jugador de Peñarol

Nahuel Herrera partió este martes rumbo a España para poder ser operado en el hombro derecho luego de sufrir una lesión que lo marginará de las canchas entre tres y cinco meses. El zaguero viajó junto a su novia y el consejero de Peñarol, Marcelo Solomita, mientras que su representante, Edgardo “Chino” Lasalvia, se unió a ellos en el país europeo.

Solomita envió un mensaje en el que detalló cómo han sido estas horas del zaguero de 21 años de Peñarol en suelo español donde este miércoles acudieron al centro médico que se encargará de intervenirlo quirúrgicamente. “Fuimos a la clínica. La verdad es que impacta, es de primer nivel, realmente top. Allí se atienden varios deportistas olímpicos y de alto rendimiento”, instó.

“La clínica está pegada al hotel, fuimos caminando. Además, cuenta con una conexión subterránea directa con el mismo”, remarcó Solomita y especificó que en la mañana de España de este miércoles le realizaron a Herrera “análisis de sangre, una placa de tórax y luego fue evaluado por el anestesista”. “Todo el proceso fue muy ágil, en menos de una hora ya habíamos completado todo”, marcó.

“Por la tarde tuvimos la consulta con el médico que lo va a operar, Manuel Leyes. Ha operado, entre otros, a Modric, Zidane, Bellingham, Courtois y Militão. Nos explicó en detalle el procedimiento y, sinceramente, le transmitió mucha seguridad y tranquilidad a Nahuel”, relató Solomita.

El consejero indicó que, según los profesionales, “el tiempo estimado de recuperación es de tres meses”. Y estableció que este jueves será la operación: “Mañana a las 8:30 (4:30 de Uruguay) debemos estar en la clínica, momento en el que se realizará la intervención”.

“Es la tercera vez que sufro una luxación”

Nahuel Herrera viaja a España para operarse el hombro. Foto: Enrique Arrillaga

Este martes, antes de volar a España, Nahuel Herrera habló con los medios presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, entre ellos Ovación, y dijo: “Es una luxación de hombro, ya es la tercera vez que me pasa, y cuando pasa reiteradas veces lo mejor es hacer una cirugía para que ya no te pase más, porque si no en cualquier momento se te puede volver a salir. Con la operación me voy a sacar ese problema de arriba”.

"No fue difícil porque todos estábamos de acuerdo en ese punto, se decidió rápido", explicó sobre el viaje a España.

Consultado sobre si la infiltración para la segunda final contra Nacional lo pudo haber perjudicado, señaló: "Imaginate que ya pasó una semana y todavía sigo con el brazo inmovilizado. Aquella vez me saqué el hombro y tuve que jugar, pero era lo que quería yo, lo que queríamos todos en ese momento. Pero me pude recuperar bien. Esa fue la segunda vez que me luxé, ya me había luxado en juveniles".