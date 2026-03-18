Árbitros consideran inaceptable la propuesta de AUF por derechos de imagen y se reúnen en AUDAF este miércoles

Integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantuvieron una reunión con representantes del gremio de los árbitros este martes por la tarde en la calle Guayabos y dieron un paso atrás en la negociación por los derechos de imagen. Fue la tercera instancia de intercambio entre las partes y los jueces entienden que la propuesta que recibieron es inaceptable.

De acuerdo a fuentes que participaron de la cumbre, el ofrecimiento fue menor al que habían recibido en una oportunidad anterior, lo que generó molestia en los jueces, que estuvieron representados por Javier Feres, Héctor Bergaló, Yimmy Álvarez y Federico Piccardo.

Por parte del Ejecutivo concurrió el presidente Ignacio Alonso, Eduardo Ache y Sergio Pérez Lauro.

Este miércoles está prevista una reunión en la sede de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) donde los jueces le informarán a sus socios los últimos detalles de la reunión. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, la oferta actual que puso sobre la mesa AUF ni siquiera la consideran.

Desde AUDAF afirmaron que están "abiertos al diálogo" en todo momento y que, en caso de recibir una oferta que entiendan pueda ser analizada, la pasarán a asamblea para que sea sometida a consideración.

Los distintos escenarios para la reunión de la gremial de árbitros este miércoles

El árbitro Héctor Bergaló durante una antigua reunión entre AUDAF y AUF. Foto: Archivo El País.

Según las fuentes consultadas por Ovación, en la interna de AUDAF entienden que en la asamblea de hoy pueden presentarse distintos escenarios. "La asamblea es democrática y puede pasar cualquier cosa. Si tenemos que parar, paramos, y si decidimos seguir negociando, seguiremos".