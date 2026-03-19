Ruglio: "La buena noticia es que los hinchas de Peñarol podemos ir al Parque el próximo clásico"

La Mesa Ejecutiva de la AUF le respondió negativamente este jueves a Peñarol la solicitud de aplicar el derecho de admisión a los hinchas de Cerro, para el partido del sábado por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón de Siglo.

El pedido está enmarcado en varias situaciones conflictivas que se dieron entre los dos clubes el año pasado. Primero por los incidentes provocados por hinchas de Cerro en el Campeón del Siglo en el Apertura 2025, que obligó a suspender aquel partido y decretar la victoria automática para el aurinegro; y después la polémica por el partido del Clausura, cuando Cerro negoció con Nacional llevar a Peñarol al Tróccoli, adónde además por recomendación del Ministerio del Interior los hinchas del Carbonero no pudieron acudir.

"Es raro todo lo que pasa en AUF, nada nuevo bajo el sol. Si la gente de Cerro puede ir, supongo que la gente de Peñarol después va a poder ir al Parque Central y no habrá problemas. Y también ir al Cerro sin problemas", dijo Ignacio Ruglio este jueves en diálogo con Fuera de Juego (Carve Deportiva), al respecto de la carta de la AUF que según admitió había llegado "hace 15 minutos".

"Cerro dijo que no íbamos al Tróccoli y no tuvo que mandar carta formal, como a nosotros sí nos pidieron, para después decir que éramos los primeros en pedir derecho de admisión. Esta AUF está en la chiquita contra Peñarol permanentemente, y Peñarol va a seguir sus discrepancias", agregó.

Y luego ironizó con la posibilidad de que los hinchas de Peñarol vayan al clásico en el Gran Parque Central: "Si Piedracueva y demás mandan la carta de que Peñarol no puede aplicar el derecho de admisión, nuestra gente al próximo clásico en el Parque podrá ir y no nos podrán aplicar el derecho de admisión".

"En octubre del año pasado no dejaron ir a la gente de Peñarol al Cerro, y la gente del Cerro que en el Campeón del Siglo destrozó todo y le partieron la cabeza a una señora con una piedra también el año pasado, ellos sí pueden venir a nuestra casa", insistió Ruglio.