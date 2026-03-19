Interior no autorizó ingresó de hinchas de Cerro al CDS por el partido frente a Peñarol: "Es de alto riesgo"

Este sábado Peñarol recibe a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 19:30, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Desde el club Mirasol entendieron que se trataba de un duelo complejo por los incidentes que se dieron en la última visita del albiceleste al escenario aurinegro en el Torneo Apertura de la temporada 2025. Es por esto que solicitaron aplicar el derecho de admisión este jueves y, en un principio, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo negó. Aunque en las últimas horas dio su postura el Ministerio del Interior.

Fuentes del club Mirasol le confirmaron a Ovación que el Ministerio del Interior no autorizó el ingreso de hinchas visitantes. Por lo tanto, el duelo entre carboneros y villeros será solamente con público local.

Carlos Negro, ministro del Interior, dialogó sobre este tema en rueda de prensa y dejó en claro el pensamiento de la cartera. "Nosotros sugerimos jugar sin hinchada visitante y creo que va a ser aceptado en buen tono por los clubes", apuntó Negro.

A su vez, añadió: "Es un partido de alto riesgo y se toma esta decisión previendo hechos de violencia que pueden sugerir".

"Es raro todo lo que pasa en AUF", dijo Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en conferencia de prensa Foto: Archivo El País

El pedido de derecho de admisión de Peñarol estuvo enmarcado en varias situaciones conflictivas que se dieron entre los dos clubes el año pasado. Primero por los incidentes provocados por hinchas de Cerro en el Campeón del Siglo en el Apertura 2025, que obligó a suspender aquel partido y decretar la victoria automática para el aurinegro; y después la polémica por el partido del Clausura, cuando Cerro negoció con Nacional llevar a Peñarol al Tróccoli, adónde además por recomendación del Ministerio del Interior los hinchas del Carbonero no pudieron acudir.

"Es raro todo lo que pasa en AUF, nada nuevo bajo el sol. Si la gente de Cerro puede ir, supongo que la gente de Peñarol después va a poder ir al Parque Central y no habrá problemas. Y también ir al Cerro sin problemas", dijo Ignacio Ruglio este jueves en diálogo con Fuera de Juego (Carve Deportiva), al respecto de la carta de la AUF que según admitió había llegado "hace 15 minutos".

"Cerro dijo que no íbamos al Tróccoli y no tuvo que mandar carta formal, como a nosotros sí nos pidieron, para después decir que éramos los primeros en pedir derecho de admisión. Esta AUF está en la chiquita contra Peñarol permanentemente, y Peñarol va a seguir sus discrepancias", agregó.

Y luego ironizó con la posibilidad de que los hinchas de Peñarol vayan al clásico en el Gran Parque Central: "Si Piedracueva y demás mandan la carta de que Peñarol no puede aplicar el derecho de admisión, nuestra gente al próximo clásico en el Parque podrá ir y no nos podrán aplicar el derecho de admisión".

"En octubre del año pasado no dejaron ir a la gente de Peñarol al Cerro, y la gente del Cerro que en el Campeón del Siglo destrozó todo y le partieron la cabeza a una señora con una piedra también el año pasado, ellos sí pueden venir a nuestra casa", insistió Ruglio.