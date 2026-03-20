Defensor Sporting vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional aminoró la tensión con un triunfo necesario frente a Wanderers y ahora se propone seguir por esta senda en su visita a Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio Luis Franzini y se podrá ver en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.

Con el desafío extra de suplir a dos referentes ofensivos como Maxi Gómez y Maxi Silvera, que se perderán el cruce por una suspensión y una lesión, respectivamente, Jadson Viera retorna a la casa del Tuerto, el sitio donde dio un paso clave aquel 9 de noviembre de 2025 a pocos días de asumir.

El Bolso tenía el desafío de sumar al menos un punto para abrochar la Tabla Anual y lo logró a 11 minutos de final por el gol de Nicolás “Diente” López, quien decretó el 1-1 definitivo. El delantero se perfila como titular y uno de los referentes de la ofensiva, mientras que el otro lugar parece estar reservado para Gonzalo Carneiro, atacante con pasado en La Violeta, que tendrá su primera titularidad en el año.

Si bien Juan Cruz de los Santos es una opción firme para ir desde el arranque, su reciente vuelta tras la lesión muscular dan la pauta de que le irán dosificando los minutos, como sucedió de local frente al Bohemio.

Tomás Verón Lupi, que entró y convirtió el segundo en la última jornada, podría jugar como mediapunta, una posición que conoce bien de su pasaje por Racing. Y el entrenador mantendría los tres volantes que incluyó con éxito en la fecha anterior: Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro.

Del otro lado estará un equipo liderado por Román Cuello que viene de caer 1-0 frente a Deportivo Maldonado y registra ocho puntos. El Bolso tiene 10 y está a tres de los líderes Racing, el Depor y Peñarol. Después de la polémica generada en la previa por la fijación de precios de Defensor para la hinchada visitante, que incluyó declaraciones cruzadas y un comunicado del Bolso, llegó la hora de que la cancha hable.

Defensor Sporting vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Mateo Caballero, Guillermo De Los Santos, Axel Frugone; Paul De Los Santos, Mauricio Amaro; Brian Lozano, Alexander Machado, Nicolás Wunsch; Brian Montenegro. DT: Román Cuello.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Mauricio Vera, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro;Tomás Verón Lupi; Gonzalo Carneiro, Nicolás López. DT: Jadson Viera.

Hora: 21:30

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Santiago Motta.

VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.