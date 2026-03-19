"La esencia de Nacional": el detrás de la campaña institucional que planea y el rol clave que tienen sus hinchas

La última reunión de la comisión directiva de Nacional fue diferente porque tuvo la participación de Facundo Ponce de León, una pieza clave en la comunicación institucional del tricolor. Su objetivo fue presentarles a los directivos una campaña de comunicación general del club que pone el oído en los hinchas y, en caso de consumarse, se desarrollaría en diferentes etapas.

Lejos de entrometerse en la comunicación diaria del Bolso, propone una visión macro con el propósito de resaltar “los valores históricos” y “la esencia de Nacional”, de acuerdo a lo que supo Ovación con fuentes tricolores.

Facundo Ponce de León, una persona clave en la comunicación institucional del tricolor. Foto: Archivo El País.

Se trata de una idea que comenzaron a trabajar hace un tiempo largo utilizando la técnica de investigación denominada focus group y considerando entre 10 y 12 segmentos, entre los que se encuentran la edad, el sexo, socios y no socios, los butaquitas y palquistas, los que viajan al exterior y los hinchas que siguen al equipo desde su casa. Para esta labor también se convocaron de manera presencial a fanáticos y fanáticas que asisten a todas las tribunas.

Ponce de León, alineado a un informe de Equipos Consultores, presentó cuáles fueron los hallazgos principales de esta etapa, en las que se les consultó a los hinchas qué es lo que destacan de Nacional. “Unos que siempre estamos del lado justo de la historia, que acompañamos al cuadro y en las difíciles mucho más, y eso es lo que le gusta, que no abandona. Todos te van dando perfiles diferentes”, trasladaron desde el club a modo de ejemplo de lo observado. Y en este sentido profundizaron en el plano conceptual: “El objetivo es ver cuando un tipo es de Nacional a qué le pone el sentimiento de patria”.

Hinchas de Nacional en Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé.

La propuesta tuvo buena receptividad de parte de los dirigentes, pero aún resta que sea analizada con mayor detenimiento, por lo que se mantiene el hermetismo en relación al tema. “No hay nada definido”, aseguró otra fuente consultada. De todas formas, están de acuerdo con el objetivo final y resta definir de qué manera lo van a comunicar, en cuanto al formato y los detalles.

El intercambio en la directiva de Nacional sobre las formas de comunicar

Una vez que se retiró de la reunión Ponce de León, a quienes definen como un gran profesional que hizo un “planteamiento muy serio”, los dirigentes entablaron un intercambio en relación a las formas de comunicación que consideran ideales y a cómo la vorágine diaria te lleva a actuar de manera reactiva por resultados deportivos, arbitraje y cuestiones políticas.

En este sentido, todas las partes coincidieron en elogiar dos sucesos del año pasado: la conferencia de prensa de Ricardo Vairo y Flavio Perchman en la antesala de las finales de la Liga AUF Uruguaya y la posterior presentación del expresidente Alejandro Balbi. Hicieron énfasis en que, más allá de una estrategia de comunicación macro, cuando es necesario salir a comunicar deben afinar las formas para establecer una comunicación uniforme que no genere ruido en la interna.