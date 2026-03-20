Efecto Libertadores: el motivo por el que Sebastián Britos recupera el arco de Peñarol este sábado

Peñarol recibe este sábado a Cerro desde la hora 19:30 por la séptima fecha del Torneo Apertura y Diego Aguirre confirmó que Sebastián Britos estará en el arco en lugar de Washington Aguerre.

La razón radica en que con la cercanía de la Copa Libertadores que este jueves tuvo el sorteo de la fase de grupos y ante la baja del artiguense por dos partidos en el certamen internacional, la intención de la Fiera es darle rodaje al minuano de 38 años que comenzó jugando en la temporada 2026.

Es que Aguerre, además de tener esos dos juegos de suspensión en el plano internacional, también ya cumplió tres en lo local y es por eso que el año lo arrancó Britos en el arco.

Con el artiguense habilitado, Aguirre lo mandó a la cancha en la tercera fecha de Torneo Apertura frente a Deportivo Maldonado en el Estadio Campeón del Siglo y ahora, la Fiera optará por rotar en un puesto en el que esta temporada el Mirasol está tranquilo.

Es que hasta el momento, el rendimiento de los dos goleros ha sido muy bueno: mostraron seguridad, presencia y no tuvieron errores puntuales bajo los tres palos.

Diego Aguirre y el banco de suplentes de Peñarol. Foto: Leo Mainé

Cabe recordar que Sebastián Britos, quien llegó al club una vez confirmada la salida de Martín Campaña, debutó oficialmente nada menos que en el clásico de la Supercopa Uruguaya frente a Nacional manteniendo su arco en cero y atajando un penal en la definición que Peñarol ganó 4-2 el 1 de febrero en el Centenario.

Hasta el momento, el minuano suma tres partidos con un total de 300 minutos en cancha, una valla invicta y tres goles recibidos, uno del City Torque y dos de Central Español.

Washington Aguerre por su parte, acumula cuatro presencias con 360 minutos en cancha, dos goles recibidos —uno de Deportivo Maldondo y otro de Danubio— y otras dos vallas invictas en este pasaje por el club tras dejar el arco en cero en el clásico frente a Nacional en el Gran Parque Central y en el partido del sábado frente a Albion en el Centenario.

Ahora, en un partido en el que el Mirasol buscará mantener la punta del Torneo Apertura que lidera junto a Racing y también Deportivo Maldonado, Diego Aguirre sabe que puede rotar el arco con tranquilidad y mirar hacia el gran objetivo de Peñarol: la Copa Libertadores que comenzará para el Mirasol con la fase de grupos en el mes de abril.