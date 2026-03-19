Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y árbitros: así se jugará la séptima fecha del Torneo Apertura

Este viernes comienza la séptima etapa del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, que tiene tres equipos en lo mas alto de la tabla de posiciones: Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol.

El partido que abre la fecha será Cerro Largo ante Deportivo Maldonado desde las 18 horas en el Estadio Ubilla, con el arbitraje de Esteban Ostojich y en el VAR estará Antonio Garcia. Mientras que a las 21:30 se presenta uno de los platos fuertes de la etapa, Defensor Sporting recibe a Nacional en el Estadio Luis Franzini. Gustavo Tejera impartirá justicia como árbitro central y Christian Ferreyra será el encargado del VAR.

Los tricolores llegan de un triunfo ante Wanderers en el Gran Parque Central que le dio cierta tranquilidad en un momento de crisis donde se cuestionaba la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera en caso de no sumar de a tres.

Jadson Viera dirigiendo a Nacional en el Parque Artigas de Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé.

Nacional visitará a Defensor con bajas importantes en el ataque como Maximiliano Silvera que esta desgarrado y Maximiliano Gomez suspendido.

Por otro lado, el sábado juega Peñarol ante Cerro en el Campeón del Siglo a las 18:30. El arbitraje estará a cargo de Andres Matonte y el encargado en la cabina del VAR será Leodán Gonzáez. Resta confirmación oficial pero todo indica que el encuentro tendrá solo parciales carboneros.

El Aurinegro también tendrá bajas importantes tras la operación de Nahuel Herrera que lo mantendrá ausente todo el primer semestre y Diego Laxalt que se recupera de un desgarro.

Hinchas de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Los detalles de la séptima fecha del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

Cerro Largo vs. Deportivo Maldonado

Estadio: Antonio Ubilla

Hora: 18:00

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado.

Cuarto arbitro: Federico Río.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

Defensor Sporting vs. Nacional

Estadio: Luis Franzini

Hora: 21:30

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Piriz.

Cuarto arbitro: Santiago Motta.

VAR: Christian Ferreyra y Andres Nievas.

Sabado 21 de marzo

Racing vs. Liverpool

Estadio: Parque Roberto

Hora: 10.00

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán, Mauricio Hernández.

Cuarto arbitro: Esteban Guerra.

VAR: Andres Cunha y Yimmy Alvarez.

Montevideo City Torque vs. Central Español

Estadio: Parque Saroldi

Hora: 13:00

Árbitro: Ruben Umpiérrez.

Asistentes: Andrés Nievas y Federico Piccardo.

Cuarto arbitro: Federico Arman.

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

Wanderers vs. Danubio

Estadio: Parque Viera

Hora: 16:00

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Schroeder.

Cuarto arbitro: Pablo Silveira.

VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodriguez.

Peñarol vs. Cerro

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 19:30

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Carlos Barreiro, Matías Rodriguez.

Cuarto arbitro: Andrés Martínez.

VAR: Leodán González y Santiago Fernández.

Domingo 22 de marzo

Juventud vs. Albion

Estadio: Parque Artigas

Hora: 10:00

Árbitro: Eduardo Varela.

Asistentes: Martin Soppi, Sebastián Silvera.

Cuarto arbitro: Elías Lorenzo.

VAR: Yimmy Álvarez y Federico Piccardo.

Progreso vs. Boston River

Estadio: Paladino

Hora: 16:00

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Héctor Bergalo, Gustavo Lisboa.

Cuarto arbitro: Marcio Sierra.

VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz.