Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y árbitros: así se jugará la séptima fecha del Torneo Apertura
La etapa se disputa entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo con Nacional visitando a Defensor Sporting en el Franzini y Peñarol recibiendo a Cerro en el Campeón del Siglo.
Este viernes comienza la séptima etapa del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, que tiene tres equipos en lo mas alto de la tabla de posiciones: Racing, Deportivo Maldonado y Peñarol.
El partido que abre la fecha será Cerro Largo ante Deportivo Maldonado desde las 18 horas en el Estadio Ubilla, con el arbitraje de Esteban Ostojich y en el VAR estará Antonio Garcia. Mientras que a las 21:30 se presenta uno de los platos fuertes de la etapa, Defensor Sporting recibe a Nacional en el Estadio Luis Franzini. Gustavo Tejera impartirá justicia como árbitro central y Christian Ferreyra será el encargado del VAR.
Los tricolores llegan de un triunfo ante Wanderers en el Gran Parque Central que le dio cierta tranquilidad en un momento de crisis donde se cuestionaba la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera en caso de no sumar de a tres.
Nacional visitará a Defensor con bajas importantes en el ataque como Maximiliano Silvera que esta desgarrado y Maximiliano Gomez suspendido.
Por otro lado, el sábado juega Peñarol ante Cerro en el Campeón del Siglo a las 18:30. El arbitraje estará a cargo de Andres Matonte y el encargado en la cabina del VAR será Leodán Gonzáez. Resta confirmación oficial pero todo indica que el encuentro tendrá solo parciales carboneros.
El Aurinegro también tendrá bajas importantes tras la operación de Nahuel Herrera que lo mantendrá ausente todo el primer semestre y Diego Laxalt que se recupera de un desgarro.
Los detalles de la séptima fecha del Torneo Apertura
Viernes 20 de marzo
Cerro Largo vs. Deportivo Maldonado
Estadio: Antonio Ubilla
Hora: 18:00
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado.
Cuarto arbitro: Federico Río.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.
Defensor Sporting vs. Nacional
Estadio: Luis Franzini
Hora: 21:30
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Piriz.
Cuarto arbitro: Santiago Motta.
VAR: Christian Ferreyra y Andres Nievas.
Sabado 21 de marzo
Racing vs. Liverpool
Estadio: Parque Roberto
Hora: 10.00
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Nicolás Tarán, Mauricio Hernández.
Cuarto arbitro: Esteban Guerra.
VAR: Andres Cunha y Yimmy Alvarez.
Montevideo City Torque vs. Central Español
Estadio: Parque Saroldi
Hora: 13:00
Árbitro: Ruben Umpiérrez.
Asistentes: Andrés Nievas y Federico Piccardo.
Cuarto arbitro: Federico Arman.
VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.
Wanderers vs. Danubio
Estadio: Parque Viera
Hora: 16:00
Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Schroeder.
Cuarto arbitro: Pablo Silveira.
VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodriguez.
Peñarol vs. Cerro
Estadio: Campeón del Siglo
Hora: 19:30
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Carlos Barreiro, Matías Rodriguez.
Cuarto arbitro: Andrés Martínez.
VAR: Leodán González y Santiago Fernández.
Domingo 22 de marzo
Juventud vs. Albion
Estadio: Parque Artigas
Hora: 10:00
Árbitro: Eduardo Varela.
Asistentes: Martin Soppi, Sebastián Silvera.
Cuarto arbitro: Elías Lorenzo.
VAR: Yimmy Álvarez y Federico Piccardo.
Progreso vs. Boston River
Estadio: Paladino
Hora: 16:00
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Héctor Bergalo, Gustavo Lisboa.
Cuarto arbitro: Marcio Sierra.
VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz.
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