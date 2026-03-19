El probable equipo de Nacional para visitar a Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura

Nacional continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la espera del cruce de mañana ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura. El compromiso está fijado para las 21:30 horas en el Estadio Luis Franzini. Jadson Viera dispuso que la práctica de hoy se realice por la tarde y luego el grupo quedará concentrado para un partido clave para sus aspiraciones.

Después de la vuelta a la senda triunfal frente a Wanderers en el Gran Parque Central tras dos caídas al hilo, el Bolso quiere sumar de a tres ante un rival que suele ser competitivo bajo las órdenes de Román Cuello, pero viene de caer 1-0 en su visita a Deportivo Maldonado.

El tricolor ya tiene claro que debe reformular su ofensiva ante el Tuerto por diferentes motivos. El primero es la lesión de Maxi Silvera, quien venía de tener un encuentro estelar ante el Bohemio con gol incluido y un gran sacrificio para el equipo. Y el segundo es la expulsión de Maxi Gómez, que no estará ante su ex equipo.

Con este panorama, Gonzalo Carneiro se posiciona como gran candidato a integrar el ataque y tener su primera titularidad en lo que va el Torneo Apertura. Hasta el momento el delantero, que fue pieza clave para Viera en la obtención de la Liga AUF Uruguaya 2025 frente a Nacional, solo registra 127 minutos repartidos en seis encuentros por este certamen. Tendrá el desafío de jugar ante una institución que supo representar.

Gonzalo Carneiro celebrando su gol mirando a los palcos de Nacional en el CDS. Foto: Leo Mainé

Luego hay dos futbolistas que continúan en sanidad como el capitán Sebastián Coates y en lateral Juan Pintado. En el primer caso por una distensión en los isquiotibiales del muslo derecho y en el segundo por desgarro en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda.

En la interna del club hay tranquilidad porque el juvenil Tomás Viera, el encargado de jugar en la zaga ante Wanderers, cumplió con creces y se ganó la oportunidad de repetir, mientras que en el lateral derecho Emiliano Ancheta está en condiciones de jugar luego de superar una molestia muscular.

El zaguero juvenil Tomás Viera estrenando titularidad con Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

El probable equipo del Bolso es el siguiente: Luis Mejía; Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Mauricio Vera, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos y Carneiro.