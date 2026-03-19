Punta del Este está más cerca de ser sede del sorteo del Mundial 2030 con apoyo clave de FIFA y Conmebol

El Mundial 2030 ya dejó de ser un tema de conversación y anhelos. Se transformó en una realidad y ahora, en Uruguay se trabaja en varios objetivos para ese gran evento. Una de esas metas es poder albergar el sorteo de esa Copa del Mundo, una idea que ganó terreno durante los últimos meses ya que cuenta con el apoyo directo de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Según informó este jueves el semanario “Búsqueda”, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confía en que, durante el transcurso de este año o el próximo, la FIFA confirme a Uruguay como sede del sorteo del Mundial 2030, tras una propuesta que se elevó hace dos años”.

“Según comentaron fuentes del deporte a Búsqueda, además de Domínguez la iniciativa tiene el respaldo del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Al contrario que otras decisiones respecto al Mundial 2030, la elección del país del sorteo no depende de resoluciones formales del Congreso ni del Consejo de la FIFA, sino de una discusión del comité organizador del torneo”, publicó el semanario.

Cabe recordar que según el plan inicial, el Mundial 2030 tendrá en el Estadio Centenario una ceremonia de homenaje a la Copa del Mundo 1930 celebrada en Montevideo y luego un encuentro con Uruguay como local por fase de grupos.

Países como Argentina en el Estadio Monumental y Paraguay en el Defensores del Chaco, también contarán con un juego cada uno en fase de grupos y luego, la competencia se trasladará a Portugal, España y Marruecos.

Hay que consignar también que actualmente, la Copa del Mundo tiene a 48 selecciones, un número récord de participantes que se confirmó por primera vez de cara al Mundial 2026 que tendrá a Estados Unidos, Canadá y México como sedes entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Pero a iniciativa de Uruguay, la FIFA analiza si el Mundial 2030 podría aumentar ese número de selecciones y pasar a 64 por tratarse de la edición centenario, aunque este debate, según consignó "Búsqueda", se dará en los ámbitos oficiales de la federación internacional y no de manera independiente, por el comité organizador. Para conocer esa decisión, se aguarda hasta 2027.

Esta idea ya está siendo trabajada en conjunto entre AUF y el gobierno. De hecho ya se dieron varias reuniones entre Ignacio Alonso y Yamandú Orsi y hasta incluso, el organismo rector del fútbol uruguayo viajó junto a la delegación gubernamental a China para buscar inversores para la remodelación del Estadio Centenario con el objetivo de que Uruguay albergue una llave entera de la fase de grupos. Esa misma metan tienen en Argentina y Paraguay.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

Punta del Este y la postulación para ser sede del sorteo del Mundial 2030

En las reuniones que Yamandú Orsi e Ignacio Alonso mantuvieron en los últimos meses, el tema de un Mundial 2030 de 64 selecciones y Uruguay como sede del sorteo estuvieron arriba de la mesa pero no fueron conversados en la visita del presidente de la República visitó a Gianni Infantino en Nueva York junto al mandatario de Paraguay, Santiago Peña.

Pero desde 2024, en Uruguay se planteó la posibilidad de ser sede del sorteo de la Copa del Mundo 2030 y hubo una invitación de el entonces presidente, Luis Lacalle Pou, le envió a Infantino para visitar Punta del Este ese año. "El objetivo era que conociera el Centro de Convenciones de Punta del Este que había sido inaugurado en 2016 tras una inversión de US$ 25 millones y con capacidad para 2.600 personas sentadas. Es el sitio donde la AUF prevé que se haga el sorteo del Mundial 2030 para que, durante todo el proceso del torneo, no se promocione solo a Montevideo, sino también la principal ciudad turística del país", consignó "Búsqueda".

Infantino no viajó a Uruguay, pero esa propuesta de Uruguay fue muy bien recibida por FIFA y en los últimos meses, con el respaldo de Domínguez y la Conmebol, se terminó de consolidar la candidatura al no surgir competidores en Argentina ni Paraguay para albergar el evento, informó el semanario.