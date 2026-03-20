Libertadores y Sudamericana: ante igualdad de puntos en fase de grupos, habrá un nuevo sistema de desempate

La Copa Libertadores y la Sudamericana 2026 tendrán una novedad en cuanto al sistema de desempate para sus respectivas fase de grupos. Los puntos seguirán siendo el primer criterio, pero a diferencia de las ediciones anteriores, donde primaba la diferencia de gol, ahora el rubro que pasará a pesar serán los enfrentamientos directos.

Los manuales de competencia de ambas copas establecen que para romper la paridad en puntos "se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos". En un empate entre dos equipos, la fórmula es sencilla: el resultado global, en el ida y vuelta, determinará cual termina por encima del otro. Por ejemplo, en la última edición de la Libertadores, Nacional terminó último, por detrás de Bahía, por diferencia de gol. Sin embargo, con este nuevo criterio de desempate, el Bolso hubiese terminado por encima de los brasileños, con un global de 3-2.

El sistema es algo más engorroso cuando el empate es entre tres. En este caso, se forma una tabla solo entre los equipos empatados, donde el criterio para desempatar es primero los puntos, luego la diferencia de gol, y por último, los goles a favor. Por ejemplo, en la última Libertadores, Liga de Quito, Flamengo y Central Córdoba igualaron con 11 puntos. Con este nuevo criterio, se deberían haber restado los partidos de los tres ante Deportivo Táchira y haber creado otra clasificación. En ese caso, se habría generado un triple empate con cinco puntos cada uno, pero en los duelos directos, los argentinos registraron una diferencia de -2, mientras que los brasileños y ecuatorianos de +1. A diferencia de lo que sucedió en 2025, el Mengão hubiese terminado primero, por goles a favor en los duelos directos (4 a 3).

Este último punto es el que difiere con el Mundial 2026. En la competición FIFA, en caso de que un empate de tres equipos se reduzca a dos, el desempate se hubiese reiniciado nuevamente desde el primer punto, por lo que Flamengo hubiese pasado primero de todas maneras, por puntos (4 a 1).

En caso de que la igualdad no se rompiera con los enfrentamientos directos, el desempate irá a la clásica diferencia de gol, y goles a favor; y en caso de que persista la igualdad, esta se romperá primero con el menor número de tarjetas rojas, y luego con la menor cantidad de amarillas. Si todo persiste igual, se pasará al sorteo.

Así lo detalla Conmebol en su manual de competencia

Criterios de desempate – Fase de Grupos

En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

1º criterio: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor numero de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

3º criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

4º criterio: Menor número de tarjetas rojas

5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas

6º criterio: Sorteo

NOTA: Una vez aplicado un criterio, no se regresara a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.