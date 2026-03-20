El grupo de Peñarol en la Copa Libertadores: un grande de Brasil, altura en Colombia y un campeón argentino

Peñarol afrontará un grupo sin gigantes excluyentes, pero cargado de dificultades: la jerarquía de Corinthians, la complejidad de la altura ante Independiente Santa Fe y Platense que viene de ser campeón en el torneo argentino 2025.

A continuación el detalle de los rivales del carbonero.

Corinthians, un grande de Brasil con varias figuras

El desafío más fuerte del grupo sin dudas, un equipo grande de Brasil e histórico del continente, que tiene un plantel valorado en 155 millones de euros según Transfermarket.

El peso pesado del grupo es local en la ciudad de Sao Paulo en el Estadio Neo Quimica Arena con capacidad para 50.000 espectadores. Corinthians tiene en su palmarés una Libertadores ganada en 2012 y fue campeón del mundial de clubes en dos oportunidades.

El Timao es por historia y plantel, el rival mas fuerte. Es un equipo muy intenso, físico, con jerarquía individual y una localía muy fuerte. Al momento del sorteo, se encuentra en la novena posición del Brasileirao con nueve puntos en siete fechas disputadas.

Thiago Espinosa ante Memphis Depay en el partido entre Corinthians y Racing por Copa Sudamericana. Foto: AFP

En el lateral derecho aparece Pedro Milans, el futbolista que dejó Peñarol a comienzos de 2026 para emigrar al fútbol brasileño, se enfrentará a muchos de sus ex compañeros.

Memphis Depay y Jesse Lingard, los nombres que más resuenan al observar la plantilla de Corinthians, supieron compartir plantel en el Manchester United y en el mes de mayo jugarán en el Campeón del Siglo.

Para Peñarol, sumar fuera de casa en San Pablo puede marcar el rumbo del grupo.

Independiente Santa Fe y la altura en Colombia

En lo futbolístico, es un rival parejo para Peñarol que llega al momento del sorteo en el puesto número 15 sobre 18 equipos en el torneo colombiano. Solamente ha sumado 12 puntos en 11 partidos.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto es local en la ciudad de Bogotá en el Estadio El Campin con capacidad para 40.000 espectadores. Esta localía del equipo colombiano agrega un factor clave: la altura (2600 metros), que históricamente ha complicado a los equipos uruguayos.

Hugo Rodallega, la figura de Independiente Santa Fe en el pasaje a la final del Torneo Apertura. Foto: @SantaFe.

El capitán de Independiente Santa Fe es el delantero Hugo Rodallega, colombiano de 40 años que a pesar de su edad sigue siendo de los más destacados del plantel.

Además, integra la plantilla Franco Fagundez, el atacante de 25 años ex Nacional y que sabe lo que es jugar contra Peñarol.

En la previa, este puede ser el típico rival que te define el grupo. Perder en Colombia quizás no es grave, pero sumar aunque sea un empate, puede ser decisivo.

Platense, un campeón argentino

En los papeles, el más accesible del grupo. Pero no hay que olvidarse que clasificó a esta edición de Libertadores por ser campeón de un torneo argentino donde no se enfrentó a todos pero eliminó a rivales de gran nivel.

En logística, el más cómodo para Peñarol. El calamar tiene su recinto en Buenos Aires, el Estadio Ciudad de Vicente López con capacidad para 28.000 espectadores. De las 3 visitas del grupo, la menos fuerte.

En su plantel aparece el uruguayo Martin Barrios, mediocampista de 27 años que supo vestir las camisetas de Racing y Liverpool de Uruguay.

La Copa Libertadores 2026 será la primera competencia internacional oficial en la historia del Club Atlético Platense.

Guido Mainero celebra su gol para Platense en la final ante Huracán por el Apertura 2025 del fútbol de Argentina. Foto: AFP

El calamar se encuentra en la novena posición del Grupo A del torneo argentino con 14 puntos en 10 partidos jugados.

Si el carbonero aspira a clasificar a octavos, debería plantearse lograr los 6 de 6 ante el conjunto argentino.

En definitiva, Peñarol no tendrá un grupo imposible pero seguramente no es el que hubieran elegido los hinchas ni el mismo Diego Aguirre.