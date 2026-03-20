Inglaterra anunció su lista de convocados para enfrentar a Uruguay por la fecha FIFA con varias figuras

La selección de Inglaterra liderada por Thomas Tuchel anunció este viernes su lista de convocados para la doble fecha FIFA de amistosos de marzo, en la que se medirá ante el Uruguay de Marcelo Bielsa y frente a la selección de Japón.

El cruce con la Celeste está previsto para el viernes 27 de marzo a las 16:45 horas de Uruguay en el mítico estadio de Wembley. Fernando Muslera, el histórico arquero de la Celeste, ya viajó rumbo a Londres este jueves junto con el entrenador después de que se concretara su regreso tras cuatro años.

El resto de la delegación se trasladará este sábado con el objetivo de que el domingo ya estén todos instalados en Londres. El lugar escogido por el área deportiva para preparar el primer partido fue el Sobha Realty Training Centre, conocido por ser el centro de entrenamiento del Arsenal, uno de los protagonistas de la Premier League.

Los Tres Leones dieron a conocer sus convocados en la cuenta oficial con la aparición de figuras mundiales como Harry Kane, el goleador del Bayern Munich, que atraviesa un presente espectacular en Alemania.

También se encuentra el zaguero Harry Maguire, compañero de Manuel Ugarte en el Manchester United, y el mediocampista creativo Jude Bellingham, quien es muy allegado a Federico Valverde, uno de los capitanes de Uruguay, con quien comparte el día a día en Real Madrid.

Jude Bellingham y Harry Kane en la selección de Inglaterra. AFP fotos

Otro de los citados es Marcus Rashford, delantero con actualidad en el Barcelona de Ronald Araujo, quien está a préstamo desde el Manchester United.

Luego figuran otros jugadores de primer nivel europeo: Cole Palmer, Declan Rice, Phil Foden, Bukayo Saka y un referente del plantel como Jordan Henderson.

La lista de convocados de Inglaterra para el amistoso ante Uruguay por la fecha FIFA

Una vez que finalice su partido ante Inglaterra, Uruguay pondrá la mira en su compromiso ante Argelia, contra quien se medirá el martes 31 de marzo a las 16:30 horas en el Allianz Stadium situado en Turín, Italia.