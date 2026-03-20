El calendario de Peñarol en la Copa Libertadores 2026: días, horarios y estadios de cada partido del aurinegro

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de este jueves, Peñarol conoció su suerte en el certamen internacional más importante que organiza Conmebol a nivel de clubes. Y en las últimas horas el ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer el calendario de partidos del elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre.

El Manya, que en la pasada edición de la Copa Libertadores fue eliminado en octavos de final a manos de Racing Club de Avellaneda, quedó en el grupo E junto a Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.

El primer duelo del conjunto aurinegro será el jueves 9 de abril, a partir de la hora 23:00, frente al equipo cafetero Nemesio Camacho El Campín (ESPN y Disney+).

Diego Aguirre y el banco de suplentes de Peñarol. Foto: Leo Mainé

En la segunda fecha Peñarol jugará su primer encuentro como local en el Estadio Campeón del Siglo contra Platense, a partir de la hora 21:30, (ESPN y Disney+) el jueves 16 de abril.

Para la tercera jornada el conjunto carbonero visita el Neo Química Arena el jueves 30 de abril para poder medirse con el Corinthians, desde la hora 21:00, (ESPN y Disney+).

En la cuarta fecha el elenco de Aguirre viajará rumbo a Buenos Aires, Argentina, para enfrentar a Platense en el Ciudad de Vicente López, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) el jueves 7 de mayo.

Las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores Peñarol las jugará en el CDS. El primero será el jueves 21 de mayo ante Corinthians, a la hora 21:30, (ESPN y Disney+).

El último choque que tendrá el aurinegro en la fase de grupos será ante Santa Fe el miércoles 27 de mayo, desde la hora 21:30.

El calendario de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Fecha 1:

Santa Fe vs. Peñarol

Jueves 9 de abril – 23:00

Nemesio Camacho El Campín

Fecha 2:

Peñarol vs. Platense

Jueves 16 de abril – 21:30

Estadio Campeón del Siglo

Fecha 3:

Corinthians vs. Peñarol

Jueves 30 de abril – 21:00

Neo Química Arena

Fecha 4:

Platense vs. Peñarol

Jueves 7 de mayo – 19:00

Ciudad de Vicente López

Fecha 5:

Peñarol vs. Corinthians

Jueves 21 de mayo – 21:30

Estadio Campeón del Siglo

Fecha 6:

Peñarol vs. Santa Fe

Miércoles 27 de mayo – 21:30

Estadio Campeón del Siglo

La final de la Copa Libertadores 2026 será en Montevideo

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Foto: EFE.

Previo al comienzo del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, tomó la palabra y dio un anuncio importante: confirmó que la final de la edición 2026 del certamen internacional más importante del continente se llevará a cabo en Montevideo.

"¡Muy feliz de anunciar que la Final de la Conmebol Libertadores 2026 será en Montevideo, Uruguay!", escribió el presidente de la casa madre del fútbol sudamericano en su cuenta de X y añadió: ¡Nos vemos el sábado 28 de noviembre, por la gloria eterna".