El calendario de Peñarol en la Copa Libertadores 2026: días, horarios y estadios de cada partido del aurinegro
El conjunto carbonero que comanda Diego Aguirre forma parte del grupo E del certamen internacional junto a Corinthians de Brasil, Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.
Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de este jueves, Peñarol conoció su suerte en el certamen internacional más importante que organiza Conmebol a nivel de clubes. Y en las últimas horas el ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer el calendario de partidos del elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre.
El Manya, que en la pasada edición de la Copa Libertadores fue eliminado en octavos de final a manos de Racing Club de Avellaneda, quedó en el grupo E junto a Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.
El primer duelo del conjunto aurinegro será el jueves 9 de abril, a partir de la hora 23:00, frente al equipo cafetero Nemesio Camacho El Campín (ESPN y Disney+).
En la segunda fecha Peñarol jugará su primer encuentro como local en el Estadio Campeón del Siglo contra Platense, a partir de la hora 21:30, (ESPN y Disney+) el jueves 16 de abril.
Para la tercera jornada el conjunto carbonero visita el Neo Química Arena el jueves 30 de abril para poder medirse con el Corinthians, desde la hora 21:00, (ESPN y Disney+).
En la cuarta fecha el elenco de Aguirre viajará rumbo a Buenos Aires, Argentina, para enfrentar a Platense en el Ciudad de Vicente López, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) el jueves 7 de mayo.
Las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores Peñarol las jugará en el CDS. El primero será el jueves 21 de mayo ante Corinthians, a la hora 21:30, (ESPN y Disney+).
El último choque que tendrá el aurinegro en la fase de grupos será ante Santa Fe el miércoles 27 de mayo, desde la hora 21:30.
El calendario de Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores
Fecha 1:
Santa Fe vs. Peñarol
Jueves 9 de abril – 23:00
Nemesio Camacho El Campín
Fecha 2:
Peñarol vs. Platense
Jueves 16 de abril – 21:30
Estadio Campeón del Siglo
Fecha 3:
Corinthians vs. Peñarol
Jueves 30 de abril – 21:00
Neo Química Arena
Fecha 4:
Platense vs. Peñarol
Jueves 7 de mayo – 19:00
Ciudad de Vicente López
Fecha 5:
Peñarol vs. Corinthians
Jueves 21 de mayo – 21:30
Estadio Campeón del Siglo
Fecha 6:
Peñarol vs. Santa Fe
Miércoles 27 de mayo – 21:30
Estadio Campeón del Siglo
La final de la Copa Libertadores 2026 será en Montevideo
Previo al comienzo del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, tomó la palabra y dio un anuncio importante: confirmó que la final de la edición 2026 del certamen internacional más importante del continente se llevará a cabo en Montevideo.
"¡Muy feliz de anunciar que la Final de la Conmebol Libertadores 2026 será en Montevideo, Uruguay!", escribió el presidente de la casa madre del fútbol sudamericano en su cuenta de X y añadió: ¡Nos vemos el sábado 28 de noviembre, por la gloria eterna".
¡Muy feliz de anunciar que la Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 será en Montevideo, Uruguay!— Alejandro Domínguez (@agdws) March 19, 2026
¡Nos vemos el sábado 28 de noviembre, por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/gnIym18I3R
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