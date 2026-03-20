Cerro Largo 0-1 Deportivo Maldonado en vivo: el fernandino hacía méritos y Maxi Noble cambió penal por gol

La séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 se abre en Melo porque el Estadio Ubilla recibe el partido que tendrá cara a cara a Cerro Largo con Deportivo Maldonado (18:00) donde juega uno de los líderes que tiene el primer torneo corto.

Los dirigidos por Gabriel Di Noia arriban a este encuentro con 13 unidades, las mismas que Racing y Peñarol, buscarán volver a ganar para seguir —al menos una fecha más— en lo más alto de la competencia. La victoria por 1-0 ante Defensor Sporting en la fecha pasada le cayó como anillo al dedo, pero ahora tendrá una dura parada.

Es que del otro lado está el equipo de Danielo Núñez que comenzó la temporada de forma irregular, pero que repuntó en la pasada jornada luego de vencer 3-1 a Central Español jugando como visitante. De local, donde perdió los dos partidos que jugó, intentará cambiar la pisada.

Cerro Largo 0-1 Deportivo Maldonado:

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Matías Fracchia; Gustavo Viera, Sebastián Assis, Mario García, Maximiliano Añasco; Axel Pandiani, Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos; Adrián Vila, Maximiliano González, Matías Espíndola; Maximiliano Noble, Renato César, Christian Tabó. DT: Gabriel Di Noia.

Gol: 27' Maximiliano Noble (DM) / 0-1.

Amarilla: Alexis Piegas (CL).

Hora: 19:00

Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV

Estadio: Ubilla (Melo)

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado

Cuarto árbitro: Federico Río

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui