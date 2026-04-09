"¿Club o empresa?" Montevideo City Torque dio superávit en Sudamericana y el Bambino cantó No Te Va Gustar

Negocio redondo para Montevideo City Torque en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana frente a Gremio de Porto Alegre en el estadio Centenario. Los dirigidos por Marcelo Méndez hicieron un partido inteligente y con la misma rebeldía que dejo entrever un video que publicaron los Ciudadanos en sus redes sociales horas antes del partido. El único gol del partido lo anotó Eduardo Agüero, un producto genuino de la cantera, e hizo que el popular relator argentino Juan Manuel Pons cantara un hit de No Te Va Gustar.

"Dicen que Montevideo City es una empresa. Bueno, qué se yo. Puede ser”, dice la voz en off de un video institucional que publicaron los Ciudadanos en sus redes sociales horas antes de volver a jugar una fase de grupos de la Copa Sudamericana. En el clip presentaron a gran parte de su staff y ayer por la noche, en el estadio Centenario, sus jugadores salieron a escena ante Gremio, que está en mitad de tabla del Brasileirao y a cuatro puntos del descenso a pesar de que cuenta con buenos jugadores como los ex Barcelona, Arthur y Martin Braithwaite.

Entonces, ¿empresa o club de fútbol? Da igual, lo que importa es que los dirigidos por Marcelo Méndez fueron superiores a los gaúchos, merecieron el triunfo ante un rival con pocas ideas y, tras el empate entre Deportivo Riestra y Palestino en Buenos Aires, quedaron primeros en el grupo teniendo que viajar a Chile la próxima fecha.

Pasen y vean. Esto somos. 𝗘𝘀𝘁𝗼 𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 🩵 pic.twitter.com/qLFkaeeH9l — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) April 7, 2026

La jugada que decidió el partido e hizo cantar al Bambino:

"Después de un muy buen primer tiempo, que inició con un remate de Franco Pizzichillo que hizo esforzar a Weverton para enviar al córner, la confianza que ganó el equipo uruguayo en la primera mitad, se notó al inicio del complemento. Apenas comenzado, Pablo Siles lanzó para Esteban Obregón y el extremo esperó la llegada de Eduardo Agüero (lateral derecho), que le pegó como venía y abrió la cuenta a los 48 minutos del encuentro. En la transmisión, Juan Manuel Pons cantó como en la Premier League. Para el gol de Agüero eligió el tema "Cero a la izquierda", de la banda uruguayo No Te Va Gustar. "Yo quiero estar a la izquierda del cero, el gol para el City, ya lo hizo Agüero", entonó el popular Bambino.

"YO NO QUIERO ESTAR A LA IZQUIERDA DEL CERO, EL GOL PARA EL CITY YA LO HIZO AGÜERO." Así llegó el 1-0 del Montevideo City Torque ante Gremio en El Centenario por la fecha 1 del Grupo F de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WSo79GiOeG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

En el primer tiempo Eduardo Agüero, producto genuino del club, hizo un cierre que valió un gol ante José Enamorado luego un desborde de Teté. La pelota cruzó toda el área y el lateral derecho cerró justo. Franco Torgnascioli, que salvó un error en la salida de City Torque en el primer tiempo y sobre la hora le tapó un mano a mano a André Henrique, también se destacó.

En 2021, los Ciudadanos hicieron una buena Copa Sudamericana. En esa ocasión vencieron a Bahía en Brasil y a Guabirá en Bolvia. Ahora, nace una nueva ilusión. "Esto somos. ¿Viste? Un club de fútbol. O como les gusta decir a ustedes. Una empresa", dice ese video que publicó Montevideo City Torque. Sea club o empresa, ayer dio un buen resultado.