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El País Información Policiales

Triple crimen y suicidio en Punta de Rieles: policía mató a pareja y a sus suegros y luego se quitó la vida

El policía tenía 27 años y su pareja 19. El triple crimen ocurrió a 10 cuadras de donde el funcionario policial se quitó la vida. Vecinos escucharon disparos.

El País
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10/04/2026, 20:51
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Triple crimen en Punta de Rieles
Triple crimen en Punta de Rieles. Un funcionario policial mató a su pareja, a sus suegros y se quitó la vida.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se quitó la vida, en el barrio La Chancha de Punta de Rieles en Montevideo. El crimen ocurrió en la tarde de este viernes en pasaje Colibrí esquina Hidra.

El cuerpo del policía fue encontrado en un auto con el arma de reglamento a su lado, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales. En la escena se encontraron vainas nueve milímetros y Policía Científica busca cotejar si partieron del arma del funcionario policial.

Un joven de 23 años que estaba requerido por un doble homicidio en Maldonado se entregó a la Policía

El policía tenía 27 años y su pareja 19. El triple crimen ocurrió a 10 cuadras de donde el funcionario policial se quitó la vida. Vecinos dijeron al citado noticiero que oyeron disparos, pero no pedidos de ayuda. Luego, escucharon a un auto yendo marcha atrás rápidamente.

El funcionario policial llamó a otro oficial y le dijo que se mandó "una macana" y que se iba a "quitar la vida".

El efectivo tenía una hija con una expareja y se desempeñaba en la fuerza desde hacía seis meses.

Operativo policial por tiroteo durante un violento hurto a camión blindado de Prosegur que transportaba remesa del Banco Itaú ubicado frente al Palacio Legislativo, donde resultaron heridas 5 personas, en Montevideo, policía científica, evidencia, ND 20180903, foto Fernando Ponzetto - Archivo El País
Operativo policial.
Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País
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