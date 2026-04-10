Triple crimen y suicidio en Punta de Rieles: policía mató a pareja y a sus suegros y luego se quitó la vida

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se quitó la vida, en el barrio La Chancha de Punta de Rieles en Montevideo. El crimen ocurrió en la tarde de este viernes en pasaje Colibrí esquina Hidra.

El cuerpo del policía fue encontrado en un auto con el arma de reglamento a su lado, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales. En la escena se encontraron vainas nueve milímetros y Policía Científica busca cotejar si partieron del arma del funcionario policial.

El policía tenía 27 años y su pareja 19. El triple crimen ocurrió a 10 cuadras de donde el funcionario policial se quitó la vida. Vecinos dijeron al citado noticiero que oyeron disparos, pero no pedidos de ayuda. Luego, escucharon a un auto yendo marcha atrás rápidamente.

El funcionario policial llamó a otro oficial y le dijo que se mandó "una macana" y que se iba a "quitar la vida".

El efectivo tenía una hija con una expareja y se desempeñaba en la fuerza desde hacía seis meses.