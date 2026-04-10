El Área de Investigaciones de la Policía de Canelones realizó dos allanamientos en Barros Blancos que lograron la condena de dos hombres mayores de edad por delito de tráfico interno de armas y disparo de arma de fuego. Además se incautaron municiones, cargadores, armas y otros elementos.

Efectivos policiales de la Jefatura de Policía de Canelones realizaron dos allanamientos para esclarecer un hecho en el que una persona fue herida de arma de fuego. La intervención se originó tras el análisis de registros fílmicos y recolección de información en la escena del crimen, lo que permitió identificar dos fincas vinculadas a los sospechosos en las calles Los Cerrillos y 19 de Abril.

Como resultado del trabajo policial, se detuvo a dos hombres mayores de edad, uno de ellos poseedor de antecedentes penales. Allí se incautó:

• 157 cartuchos 9 mm

• 4 cargadores con depósito para 17 cartuchos

• 2 pistolas 9 mm

• 3 celulares

• 2 handies

• 1 cargador de tambor con depósito para 50 cartuchos

• 1 kit micro roni para pistola 9 mm

• 1 bollón de vidrio que contenía sustancia vegetal

• 1 juego de cámaras de videovigilancia

• vestimentas varias

• binoculares

Incautaron armas, municiones y cámaras de videovigilancia enterradas tras allanamientos en Barros Blancos Foto: Policía de Canelones.

Enterada la Fiscalía y culminada la audiencia judicial en el Juzgado de 2.º Turno de Pando, se condenó a uno de los detenidos, de 34 años, por un delito de trafico interno de armas y municiones, debiendo cumplir la pena de seis meses de prisión.

Mientras que el otro involucrado, de 18 años, fue condenado por un delito de disparo con arma de fuego a la pena de tres meses de prisión, la que se cumplirá sobre un régimen de libertad a prueba.