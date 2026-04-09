En Colonia: la engañaron con una "caja con valores" por WhatsApp y terminó perdiendo más de $ 1.500.000

La Jefatura de Policía de Colonia informó este jueves sobre una denuncia en la Seccional 13ª de la localidad de Miguelete, donde una mujer reportó que fue víctima de una maniobra de estafa por un lapso de tres meses y que la pérdida económica superó el millón de pesos.

De acuerdo al relato de la víctima, manifestó haber sido contactada mediante mensajes de audio a través de WhatsApp. En las comunicaciones, los estafadores le hacían saber a la mujer sobre la existencia de una "caja con valores" destinada a ella.

Para poder realizar la liberación y el envío de esta supuesta caja, la mujer debía realizar depósitos de dinero previos.

Bajo este pretexto, la víctima realizó una primera transferencia de dinero el 22 de diciembre del año pasado. La maniobra, se extendió hasta el pasado 23 de marzo.

Durante este período, la mujer realizó un total de 19 transferencias bancarias a diversas cuentas proporcionadas por los delincuentes. El total de la suma de dinero llega a $1.506.500.

Estafador se hizo pasar por comisario de la Policía en Colonia

El miércoles, la Jefatura coloniense informó encuentra trabajando en un caso de estafa bajo la modalidad del "cuento del tío". Según informó la dependencia, autoridades policiales recibieron una denuncia de una mujer de 73 años quien manifestó haber sido víctima de un engaño a través de su teléfono.

Según explicó la mujer, recibió una llamada de un hombre que se hizo pasar por comisario de la Policía. El estafador, informó a la víctima que su hija había protagonizado un accidente de tránsito grave en el que había sido perjudicada una embarazada.

Dos personas miran en un celular la plataforma se venta se Facebook. Foto: Estefanía Leal.

Bajo el pretexto de solucionar el inconveniente legal y evitar mayores consecuencias, el estafador solicitó varias sumas de dinero.

Es allí que la denunciante procedió a retirar dinero de un banco para entregarlo de manera presencial en un punto acordado. También realizó varias transferencias bancarias.

La suma de dinero alcanza el total de $ 1.198.000. La víctima se percató luego de la falsedad del relato y confirmó que efectivamente se trataba de una maniobra de estafa.

Otro caso del cuento del tío: la víctima fue una mujer de 87 años a la que le robaron más de US$ 4.000

El pasado lunes, la Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre la detención de dos hombres de 35 y 36 años de edad en el marco de una investigación por un conjunto de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío".

De acuerdo a lo que informó la Jefatura, el caso comenzó a ser investigado desde el pasado 29 de marzo, cuando una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la mencionada modalidad en su casa en el barrio Cerro.

La mujer denunció que mediante una llamada por teléfono, los autores de la estafa se hicieron pasar por un familiar y lograron que la víctima entregara la suma de US$ 2.000 y $ 100.000, lo que contabiliza en total más de U$S 4.000.

El dinero fue dejado en el frente de su casa para luego ser retirado por uno de los implicados en el delito.

Mujer leyendo desde celular la aplicación de WhatsApp, con un texto de estafa. Foto: Estefanía Leal

Tras la denuncia, la Policía realizó un análisis de las cámaras de vigilancia del lugar, lo que permitió identificar un vehículo que habría estado vinculado al hecho.

Posteriormente, la Justicia dispuso una orden de allanamiento, donde participó personal de Investigaciones y el apoyo de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM).

Los dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en este operativo. En el lugar, se incautaron cinco armas de fuego (tres rifles, un pistolón sin numeración visible y un arma automática tipo MP 18, que contaba con un cargador extendido y 30 cartuchos), así como 36 cartuchos de distintos calibres, siete teléfonos celulares, un automóvil (presuntamente utilizado en la maniobra) y una bolsa con alhajas.

La Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno dispuso que tanto el vehículo como las armas sean sometidos a pericias por parte de Policía Científica. En lo que respecta a los detenidos, los mismos serán conducidos a la sede fiscal para continuar con las actuaciones.