Cuento del tío a mujer de 73 años: se hizo pasar por comisario de la Policía y le robó más de $ 1.000.000

La Jefatura de Policía de Colonia se encuentra trabajando en un caso de estafa bajo la modalidad del "cuento del tío". Según informó la dependencia, autoridades policiales recibieron una denuncia de una mujer de 73 años quien manifestó haber sido víctima de un engaño a través de su teléfono.

Según explicó la mujer, recibió una llamada de un hombre que se hizo pasar por comisario de la Policía. El estafador, informó a la víctima que su hija había protagonizado un accidente de tránsito grave en el que había sido perjudicada una embarazada.

Bajo el pretexto de solucionar el inconveniente legal y evitar mayores consecuencias, el estafador solicitó varias sumas de dinero.

Es allí que la denunciante procedió a retirar dinero de un banco para entregarlo de manera presencial en un punto acordado. También realizó varias transferencias bancarias.

La suma de dinero alcanza el total de $ 1.198.000. La víctima se percató luego de la falsedad del relato y confirmó que efectivamente se trataba de una maniobra de estafa.

Las recomendaciones de la Policía de Colonia para evitar maniobras de este tipo

La Jefatura de Colonia brindó una serie de recomendaciones ante la cantidad de maniobras de estafa que se han constatado en el último tiempo, en ese sentido, recuerdan:

1. Ningún miembro de la Policía Nacional solicita dinero bajo ningún concepto, ni para "arreglar" situaciones judiciales, ni para liberar detenidos o evitar trámites legales.

2. No entregue dinero ni realice transferencias a desconocidos, aun cuando aleguen ser autoridades o familiares en situaciones de emergencia.

3. Corte la comunicación de inmediato y contacte directamente al familiar mencionado a través de un número de confianza para verificar la información.

4. Denuncie de inmediato: Ante cualquier llamada de carácter sospechoso, comuníquese con el servicio de emergencias 9-1-1 o diríjase a la seccional policial más próxima.

"Se exhorta a la población, y especialmente a los familiares de adultos mayores, a difundir este mensaje para evitar que más ciudadanos resulten damnificados por estas organizaciones criminales", señala el comunicado.

Estafas por redes sociales. Estefania Leal/Archivo El Pais

Otro caso del cuento del tío: la víctima fue una mujer de 87 años a la que le robaron más de US$ 4.000

El pasado lunes, la Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre la detención de dos hombres de 35 y 36 años de edad en el marco de una investigación por un conjunto de estafas bajo la modalidad del "cuento del tío".

De acuerdo a lo que informó la Jefatura, el caso comenzó a ser investigado desde el pasado 29 de marzo, cuando una mujer de 87 años fue víctima de una estafa bajo la mencionada modalidad en su casa en el barrio Cerro.

La mujer denunció que mediante una llamada por teléfono, los autores de la estafa se hicieron pasar por un familiar y lograron que la víctima entregara la suma de US$ 2.000 y $ 100.000, lo que contabiliza en total más de U$S 4.000.

El dinero fue dejado en el frente de su casa para luego ser retirado por uno de los implicados en el delito.

Tras la denuncia, la Policía realizó un análisis de las cámaras de vigilancia del lugar, lo que permitió identificar un vehículo que habría estado vinculado al hecho.

Armas incautadas tras el operativo. Foto: Ministerio del Interior.

Posteriormente, la Justicia dispuso una orden de allanamiento, donde participó personal de Investigaciones y el apoyo de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (UNATEM).

Los dos hombres de 35 y 36 años fueron detenidos en este operativo. En el lugar, se incautaron cinco armas de fuego (tres rifles, un pistolón sin numeración visible y un arma automática tipo MP 18, que contaba con un cargador extendido y 30 cartuchos), así como 36 cartuchos de distintos calibres, siete teléfonos celulares, un automóvil (presuntamente utilizado en la maniobra) y una bolsa con alhajas.

La Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno dispuso que tanto el vehículo como las armas sean sometidos a pericias por parte de Policía Científica. En lo que respecta a los detenidos, los mismos serán conducidos a la sede fiscal para continuar con las actuaciones.