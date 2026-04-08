Proliferan intentos de estafas en redes sociales con imágenes de personalidades uruguayas

Con el auge de la inteligencia artificial, también proliferan los intentos de estafa basados en esa tecnología. Una de las modalidades que se ha vuelto frecuente es la utilización de IA para generar videos o imágenes falsos de personalidades que aparecen en avisos recomendando determinados productos o servicios.

El año pasado, el futbolista Luis Suárez fue blanco de este tipo de engaño; su imagen fue usada en un video creado con deepfake para promocionar una falsa plataforma de inversión.

Lo mismo había ocurrido en 2022 con la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, cuya imagen fue utilizada en una publicidad engañosa sobre una supuesta inversión.

A la lista se sumó el empresario Carlos Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder, quien aparece en un video falso en Facebook recomendando participar de un fondo de inversión.

El empresario enfatizó que se trata de un engaño. "Lo primero que hice fue la denuncia a la Policía, en Delitos Informáticos. Y pedí a mucha gente que lo reporte como estafa en Facebook, para ver si lo retiraban, cosa que Facebook no hizo", afirmó. "En la Policía nos dijeron que había varios intentos de estafa dando vueltas", agregó Lecueder.

Asociada a esa publicación fraudulenta, aparecen comentarios de usuarios que dicen haber depositado dinero y haber ganado en forma inmediata. También se exhibe una noticia falsa que imita el diseño del sitio web de El País.

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