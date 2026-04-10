Investigan ataque a balazos en el Centro: hombres en moto dispararon contra comercio donde estaba una pareja

La Policía investiga un ataque a disparos de arma de fuego contra una pareja que estaba frente a un local comercial ubicado en inmediaciones de las calles Canelones esquina Wilson Ferreira Aldunate, en el Centro de Montevideo. El hecho ocurrió en la noche del pasado jueves.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la víctima, una adolescente de 17 años de edad, manifestó que estaba junto a su novio, un joven de 18 años, en la puerta de un local comercial, cuando en determinado momento dos hombres que circulaban en una moto, efectuaron disparos de arma de fuego, impactando contra el frente del local.

Los jóvenes no sufrieron lesiones. En el lugar se ubicaron tres vainas y un proyectil, reportó la Policía.

Concurrió al lugar personal de Policía Científica realizando relevamientos. Se hizo cargo del procedimiento personal de Investigaciones de Zona Operacional I.

Balacera en Chuy y persona herida

El jueves en Chuy, próximo a las 22.50 horas, personal de la Policía de Rocha concurrió a calle Justino Muniz esquina Melo, donde habría una persona lesionada. En el lugar fue ubicado un hombre caído en vía publica, presentando varias heridas aparentemente por disparos de arma de fuego.

Concurrió ambulancia que efectuó el traslado del herido al hospital para su asistencia, con posterior traslado a Rocha en estado reservado, con diagnóstico de "herido de arma de fuego, con tres entradas en rostro”.

Se trataba de un hombre de nacionalidad brasileña, de 32 años, quien se encontraba requerido por la Policía de Chuy en investigación por varios delitos.

Patrullero de la Policía en Rocha. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Enterado el fiscal del caso, que se hizo presente en el lugar, dispuso relevamiento por Policía Científica, forense para la víctima, relevamiento de cámaras y testigos.

Posteriormente, se recibió información de que en ruta BR-699 había un vehículo incendiado, por lo que concurrió personal de Bomberos de Chuy y de Santa Victoria, logrando la extinción del siniestro.

Se trataba de un vehículo marca Gelly , que se encontraba requerido por hurto en Montevideo. La Policía de Rocha busca establecer su vinculación con el ilícito.