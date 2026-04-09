Pareja fue atrapada tras robar en locales céntricos de Las Piedras y esconder mercadería en coche de su bebé

Dos jóvenes de 21 y 22 años fueron condenados este jueves luego de que se descubriera que habían robado en varios comercios céntricos de Las Piedras. La pareja entraba a los locales con su bebé con el cochecito y ocultaba allí la mercadería robada.

La investigación se disparó luego de que una persona denunciara que había visto a una pareja en "actitud sospechosa" en las inmediaciones de la Avenida Artigas y Leandro Gómez. La Policía llegó al lugar e inspeccionó el coche, en el que iba un bebé menor de un año.

Los policías encontraron allí camisetas, medias y ropa interior con las etiquetas todavía colocadas, y una botella de whisky. Ninguno de los dos jóvenes pudo acreditar que había efectivamente comprado los productos.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Parte de la mercadería pertenecía a un comercio de indumentaria ubicado sobre la Avenida Artigas y la calle Dr. Pouey. Por otra parte, se logró establecer que otros dos comercios de la zona céntrica de Las Piedras también habían sido damnificados. Los dueños de los locales hicieron las denuncias correspondientes.

La pareja fue llevada ante la Justicia: el hombre fue condenado por tres delitos de hurto especialmente agravados, mientras que la mujer fue condenada por cuatro. Ambos cumplirán doce meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

Nuevo caso de estafa en Colonia: la engañaron con una "caja con valores" por WhatsApp y terminó perdiendo más de $ 1.500.000

La Jefatura de Policía de Colonia informó este jueves sobre una denuncia en la Seccional 13ª de la localidad de Miguelete, donde una mujer reportó que fue víctima de una maniobra de estafa por un lapso de tres meses y que la pérdida económica superó el millón de pesos.

De acuerdo al relato de la víctima, manifestó haber sido contactada mediante mensajes de audio a través de WhatsApp. En las comunicaciones, los estafadores le hacían saber a la mujer sobre la existencia de una "caja con valores" destinada a ella.

Para poder realizar la liberación y el envío de esta supuesta caja, la mujer debía realizar depósitos de dinero previos.

Bajo este pretexto, la víctima realizó una primera transferencia de dinero el 22 de diciembre del año pasado. La maniobra, se extendió hasta el pasado 23 de marzo.

Durante este período, la mujer realizó un total de 19 transferencias bancarias a diversas cuentas proporcionadas por los delincuentes. El total de la suma de dinero llega a $1.506.500.