Homicidio en Ciudad Vieja: un hombre murió apuñalado y la Policía atrapó a dos involucrados

La Policía y la Fiscalía investigan un homicidio ocurrido en la mañana de este jueves en Ciudad Vieja. Por cámaras de seguridad se vio que cuatro hombres bajaron de un auto en Ituzaingó y la rambla 25 de Agosto y agredieron a la víctima, según el parte oficial de la Jefatura de Policía de Montevideo.

La víctima fue herida de arma blanca. El hombre quedó inconsciente en el lugar y fue trasladado al Hospital Maciel, donde en principio le dieron un diagnóstico de heridas de gravedad en la parte derecha del pecho. Posteriormente los médicos informaron su fallecimiento.

Mientras la Policía Científica concurrió al lugar para relevar indicios, se ubicó al auto que aparecía en cámaras de seguridad y se detuvo a dos presuntos autores del crimen: un joven de 27 años con antecedentes penales y otro de 20 sin antecedentes.

Los involucrados reconocieron un altercado con la víctima pero señalaron que fue otra persona quien le efectuó las puñaladas mortales.

Mujer murió apuñalada por un grupo de hombres en el barrio Casabó

Por otro lado, una mujer de 30 años falleció este jueves por la mañana en el barrio Casabó, luego de ser atacada por un grupo de hombres y sufrir varias heridas de arma blanca, según informó la Jefatura de Montevideo.

El homicidio tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Paralela 8 y Pasaje Continuación China. La Policía llegó al lugar tras recibir un llamado en la que se alertaba que había una persona herida en la zona. La víctima fue trasladada al Centro Coordinado del Cerro y asistida por un médico de guardia, que constató su fallecimiento.

Según señala el parte policial, el fallecimiento de la mujer fue catalogado en una primera instancia como "muerte dudosa". Luego, la Policía entrevistó a un hombre de 38 años, que explicó que estaba caminando con la víctima cuando un grupo de hombres se bajaron de un auto modelo Fiat y comenzaron a agredir físicamente a la mujer. En ese contexto, la víctima recibió varias puñaladas.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno, que dio por enterado al Departamento de Homicidios.

Violento robo terminó con un hombre muerto y su padre herido

A su vez un hombre de 41 años murió mientras que su padre, de 71, resultó herido en el marco de una presunta rapiña en su casa del departamento de Treinta y Tres. El violento episodio ocurrió pasadas las 14:00 de este miércoles y la información policial indica que, de momento, no fue capturado el sospechoso del crimen.

Ocurrió en las afueras de la ciudad capital. Información policial indica que el padre fue quien llamó a la Policía dando aviso de que él y su hijo estaban gravemente heridos tras sufrir un robo en su casa. Los funcionarios llegaron y constataron la situación, y mediante asistencia médica fueron trasladados a un sanatorio donde el más joven murió ya entrada la noche.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Fuentes policiales manifestaron a El País que el hombre de 41 años aparentemente recibió tres disparos en la cabeza mientras que a su padre le pegaron y lo ataron. De todas formas, la principal hipótesis de la Policía no apunta a un copamiento: esto porque una de las presunciones es que el ladrón estaba dentro de la casa cuando llegaron los dueños, y al verse sorprendido disparó contra uno de ellos y golpeó y ató al otro.

Ahora se intenta esclarecer el crimen. El parte policial señala que "se logró establecer el recorrido de una moto en la que circularía el posible autor de los hechos" y se realizó un allanamiento que tuvo "resultados positivos", aunque de momento el sospecho no fue detenido.

La investigación continuará a cargo de la fiscal Ana Baricevich, quien dispuso algunas acciones de la Policía Científica, además del relevamiento de cámaras y un examen forense de las víctimas.