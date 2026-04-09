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El País Información Policiales

Violento robo terminó con un hombre muerto y su padre herido: Policía está tras las pistas del criminal

El ataque ocurrió en la ciudad de Treinta y Tres. La víctima fatal, de 41 años, sufrió disparos en la cabeza y fue su padre quien llamó a la Policía. Se cree que el delincuente huyó en moto.

El País
El País
09/04/2026, 10:32
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Operativo de la Policía Científica.
Operativo de la Policía Científica.
Foto: Natalia Rovira/archivo El País

Un hombre de 41 años murió mientras que su padre, de 71, resultó herido en el marco de una presunta rapiña en su casa del departamento de Treinta y Tres. El violento episodio ocurrió pasadas las 14:00 de este miércoles y la información policial indica que, de momento, no fue capturado el sospechoso del crimen.

Ocurrió en las afueras de la ciudad capital. Información policial indica que el padre fue quien llamó a la Policía dando aviso de que él y su hijo estaban gravemente heridos tras sufrir un robo en su casa. Los funcionarios llegaron y constataron la situación, y mediante asistencia médica fueron trasladados a un sanatorio donde el más joven murió ya entrada la noche.

Fuentes policiales manifestaron a El País que el hombre de 41 años aparentemente recibió tres disparos en la cabeza mientras que a su padre le pegaron y lo ataron. De todas formas, la principal hipótesis de la Policía no apunta a un copamiento: esto porque una de las presunciones es que el ladrón estaba dentro de la casa cuando llegaron los dueños, y al verse sorprendido disparó contra uno de ellos y golpeó y ató al otro.

Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero durante un operativo.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Ahora se intenta esclarecer el crimen. El parte policial señala que "se logró establecer el recorrido de una moto en la que circularía el posible autor de los hechos" y se realizó un allanamiento que tuvo "resultados positivos", aunque de momento el sospecho no fue detenido.

La investigación continuará a cargo de la fiscal Ana Baricevich, quien dispuso algunas acciones de la Policía Científica, además del relevamiento de cámaras y un examen forense de las víctimas.

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