Mides registró "cifra récord de personas dentro del sistema de contingencia" durante el temporal

Hojas en la calle, ramas repartidas por toda la vereda y el ruido de las ráfagas de viento. Este fue el paisaje con el que se despertó este miércoles gran parte del país. El temporal llevó a que muchas personas tomen medidas preventivas, entre ellas la población en situación de calle. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dijeron a El País que en la noche del miércoles se registró una "cifra récord de personas dentro del sistema de contingencia" de la cartera.

"Nunca tuvimos tanta gente dentro del sistema de emergencia como ayer", dijeron autoridades del Mides a El País, haciendo referencia a la noche del martes. En total, fueron unas 2.600 personas repartidas en todo el país, de las cuales 1.900 fueron en Montevideo.

El mismo martes durante la tarde falleció un hombre señalado por vecinos del barrio Aguada como una persona que vivía en la calle. Una llamada al 911 alertó que el hombre estaba desde hacía horas tendido en la misma posición. Cuando llegó el patrullero, un equipo médico que había sido llamado por personal del Mides estaba atendiendo al hombre. Mientras era trasladado en una ambulancia, falleció de un paro cardíaco.

En la tarde de este miércoles, desde la cartera dijeron a El País no saber "si era una persona en situación de calle o no" y añadieron: "el Mides no tiene información de la identidad de la persona como para ver su vinculación al sistema". Según pudo saber El País, hay al menos siete registros del ahora fallecido en intervenciones de la secretaría de estado a personas en situación de calle.

Inumet dijo que tormenta fue "debidamente advertida"

El vicepresidente del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Fernando Traversa, dijo en rueda de prensa que Uruguay se encuentra en una "región extratropical" y que la tormenta de los últimos días fue "debidamente advertida". "No ameritó alerta roja de acuerdo a los parámetros que los técnicos establecen", aseguró. Esta se aplica cuando se prevén vientos mayores a 130 kilómetros por hora.

Según el registro del instituto, la ráfaga más fuerte ocurrió durante la madrugada del miércoles en la localidad de San Jacinto, en Canelones, llegando a 111 kilómetros por hora.

El director de Meteorología y Clima, Néstor Santayana, destacó que "es raro que converjan tantos pronósticos en un evento" como ocurrió con el ciclón extratropical de los últimos días. "Muchas personas tomaron medidas para protegerse", aseguró e informó que los episodios más fuertes ocurrieron en Canelones, Rocha y Maldonado.

En este último departamento ocurrió un siniestro fatal. En la intersección de las calles Aparicio Saravia y San Pablo, en Punta del Este, se encontraron dos autos chocados, un árbol caído y un hombre de 51 años fallecido. La Policía maneja dos hipótesis que serán esclarecidas en las próximas horas. Estas tienen como punto clave el orden de los hechos. En el primer caso, la víctima habría impactado al árbol (que se encontraba obstruyendo el paso) y luego fue impactado por otro auto, cuyo conductor dio positivo de alcohol en sangre.

La segunda hipótesis invierte las maniobras y sostiene que el conductor alcoholizado impactó contra el vehículo de la víctima, y que esto provocó su choque contra el árbol. Establecer este punto será de gran importancia para determinar posibles responsabilidades judiciales del conductor que sobrevivió.

Auto que participó de un siniestro de tránsito fatal en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País

Más de 230 mil servicios cortados y tres vuelos desviados

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, explicó que durante el ciclon extratropical se registraron más de 230 mil servicios de electricidad cortados. La mitad de ellos ocurrieron al comienzo de la tormenta, mientras que los restantes se debieron a "desanexiones de la red de alta tensión del sistema de transmisión".

Para la tarde del miércoles, más de 40.000 servicios continuaban sin tensión. "Ha sido de los temporales más duros de los últimos años", aseguró Cabrera y manifestó que "las partes más complicadas pueden llevar más de un día". Las principales afectaciones se dieron en las zonas "más densamente pobladas".

La reposición de los servicios se da en cuatro etapas. Primero se retiran las líneas caídas para solucionar las situaciones de peligro. Luego, se prioriza las instalaciones por nivel de tensión y cantidad de servicios afectados, para más adelante realizar maniobras para habilitar la reposición del servicio de los tramos sin daños de la red. Finalizadas esas etapas, se pasa a su reconstrucción.

La mayor parte de los servicios afectados están en el sureste del país, así que se trasladarán cuadrillas de otras regiones del país. Además, UTE cuenta con el visto bueno del SINAE para la aplicación del procedimiento para contratación de empresas ante acontecimientos graves e imprevistos.

Por otra parte, debido a las fuertes ráfagas de viento, dos aerolíneas decidieron desviar algunos vuelos (tres) hacia otros aeropuertos cercanos. Desde el Aeropuerto de Carrasco dijeron a El País que esta decisión "es siempre del comandante del aeronave".

Ramas caídas en Montevideo por el ciclón extratropical el miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Leonardo Mainé/El País

Centenares de llamadas, un árbol que dejó a cuatro atrapados y otros que obstruyeron el paso

La Dirección Nacional de Bomberos recibió más de 700 llamadas en el Área Metropolitana tras el ciclón registrado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Las principales tareas fueron por caída y corte de árboles, cableado eléctrico caído o afectando la vía pública, voladura de techos, riesgo de desprendimiento de estructuras, inspecciones en viviendas afectadas, colapso parcial de construcciones, daños en fachadas y cubiertas livianas.

Debido a que muchas de ellas "no eran emergencias", para la noche del miércoles se habían realizado 300 intervenciones. Desde Bomberos dijeron a El País que "los riesgos principales ya fueron suprimidos", por lo que se continuará con los trabajos el jueves.

Una de las emergencias ocurrió en el barrio Flor de Maroñas, cuando un árbol cayó sobre dos casas, dejando a cuatro personas atrapadas. “Mi mamá y mi hermana quedaron en su habitación trancadas”, contó a la prensa la hija de una de las atrapadas, que actualmente se encuentra internada en un centro de salud debido a que "sufrió cortes profundos que afectaron el hígado".

Algunas calles de la capital del país fueron cortadas por árboles caídos o ramas partidas que cayeron sobre la vía pública. Las intersecciones de Maldonado y Acevedo Díaz, en Talcahuano y Navarra y en Cufré y Luis Melián Lafinur, fueron algunos de los lugares. La vegetación provocó cortes de calles. En General Flores y Rivadavia, un árbol caído impedía el paso de los vehículos —entre ellos varias líneas de ómnibus— que iban hacia el norte, pero no había problema para quienes iban hacia el sur.