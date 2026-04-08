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El País Información Policiales

Extraditaron a Brasil a dos presos del Penal de Libertad: uno era buscado por homicidio

Fueron conducidos al departamento de Rivera, desde donde se procedió a entregarlos en extradición a personal policial de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Brasil.

El País
El País
08/04/2026, 20:50
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Interpol Brasil
Presos fueron extraditados a Brasil.
Foto: Ministerio del Interior.

Dos hombres de 31 y 35 años, que se encontraban cumpliendo condena en la Unidad n.º 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), conocida como Penal de Libertad en San José, fueron conducidos al departamento de Rivera, desde donde se procedió a entregarlos en extradición a personal policial de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Brasil.

Uno de los hombres de iniciales K.M.S., ciudadano uruguayo de 31 años, era poseedor de una notificación roja emitida por Interpol Brasil por un delito de robo agravado.

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Por otro lado, el hombre de iniciales T.U.L.R., brasileño, de 35 años, poseía una notificación roja emitida por Interpol Brasil por un delito de homicidio calificado.

El Ministerio del Interior informó que ambos fueron retirados de la Unidad n.º 3 y conducidos al departamento de Rivera donde, luego de los controles migratorios, fueron entregados al personal policial de Interpol Brasil.

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