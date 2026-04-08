Qué se sabe del caso del adolescente de 14 años que sufrió una descarga eléctrica en Carrasco Polo Club

El adolescente de 14 años que sufrió una descarga eléctrica en la noche del martes se encuentra internado en CTI en estado grave, pero estable. El hecho ocurrió en el Carrasco Polo Club, durante una práctica de rugby. En determinado momento del entrenamiento el joven fue a buscar una pelota a un predio y al tocar un alambrado recibió la descarga con corriente.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la calle Servando Gómez. El gerente de la institución, un hombre de 48 años, relató a las autoridades que el menor se desplazó hacia un sector lindero para recuperar una pelota. En ese trayecto, intentó trasponer un alambrado que, por causas que aún se intentan determinar, se encontraba electrificado.

Tras el impacto de la descarga, el joven fue asistido de urgencia en el lugar por una unidad de emergencia móvil y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio del cual fue reanimado, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Policía en Carrasco Polo Club por adolescente de 14 años que sufrió descarga eléctrica. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

El estado de salud del adolescente y el último parte médico

Tras las maniobras de reanimación iniciales, el equipo médico de guardia logró estabilizar al paciente, quien fue derivado a la unidad de cuidados intensivos (CTI). Según la última actualización del estado de salud, el joven permanece en "estado grave, pero estable, ventilado", bajo monitoreo constante de los especialistas.

La Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno tomó cartas en el asunto y dispuso de forma inmediata el relevamiento de la escena para identificar las fallas técnicas que provocaron la electrificación del cercado.

En el predio trabajaron equipos especializados de Policía Científica, Bomberos y técnicos de UTE, quienes deberán entregar informes técnicos detallados sobre el estado de la red eléctrica del club.