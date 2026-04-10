La estafa del oro en Artigas: empezó en Facebook, siguió por WhatsApp y terminó en una pérdida de $60.000

Una mujer de 53 años de edad en Artigas fue víctima de una estafa luego de haber sido contactada a través de las redes sociales. La maniobra por parte de los estafadores consistió en proponer una falsa propuesta laboral de inversión en oro.

Según informó la Jefatura del departamento, la oferta de los estafadores prometía ingresos diarios invirtiendo en oro. La mujer, atraída por la propuesta, realizó varias transferencias de dinero, tanto en pesos uruguayos como en dólares, a distintas cuentas bancarias y redes de cobranza indicadas por los estafadores.

El inicio del diálogo entre los delincuentes y la víctima inició en Facebook para luego pasar a WhatsApp, donde, a través de un número extranjero, los estafadores reforzaban la credibilidad de la propuesta y aseguraban que el dinero invertido sería próximamente recuperado.

Edificio de Jefatura de Policía de Artigas Foto: Ministerio del Interior

Con el correr del tiempo, la víctima no recibió ningun retorno de dinero. El total de dinero perdido alcanzó los $60.000.

Por disposición de Fiscalía, el caso fue derivado al Área de Investigaciones de Zona II, que está investigando el robo.

Las recomendaciones de la Policía para evitar este tipo de maniobras

"Este caso pone de manifiesto las diversas estrategias empleadas por organizaciones delictivas, que utilizan plataformas digitales para captar víctimas mediante engaños cada vez más elaborados. Promesas de ganancias fáciles, ofertas laborales poco claras y la urgencia en concretar transferencias son señales de alerta que no deben ser ignoradas", señalan desde la Jefatura de Policía de Artigas.

Las autoridades exhortan a la población a "extremar precauciones al momento de realizar transacciones económicas en línea, verificar la autenticidad de las propuestas y desconfiar de contactos provenientes de números internacionales o perfiles desconocidos".

Al mismo tiempo, recuerdan "la importancia de no compartir datos personales ni financieros, y de denunciar cualquier situación sospechosa".

Cayó red de estafa a través de Marketplace: vendían artículos y luego bloqueaban a los compradores

El Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Lavalleja informó a finales de marzo sobre la desarticulación de una red delictiva dedicada a la venta de objetos a través la plataforma Marketplace de Facebook. La maniobra consistía en publicar los artículos a la venta, y en cuanto los estafadores recibían la transferencia, bloqueaban a los compradores antes de enviar el producto.

Luego de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones y la fiscal de 2do turno, en donde se reveló la metodología de los estafadores, se detuvo a un hombre de 20 años este lunes en la jurisdicción de la Seccional 13ra de Montevideo.

Gente con telefono celular mirando Facebook Marketplace, tienda online de la red social para la compra venta de productos, en las oficinas de El Pais en Montevideo, ND 20240821, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Una vez en Fiscalía, el Juez de 4to turno accedió a un pedido de formalización como presunto coautor de un delito de fraude informático. El imputado deberá fijar domicilio y no podrá modificarlo sin antes dar conocimiento a un tribunal. Además, está obligado a presentarse en la comisaría de su domicilio una vez por semana, y tiene asimismo la prohibición de salir del país por 120 días.

En otro orden, las autoridades Lavalleja subrayaron en el comunicado que meses atrás, se registró una denuncia que afectó a una persona por $40.000. Producto de esta investigación, se condenó a dos mujeres de 20 y 34 años que integraban la misma red de estafas a nivel nacional de la que formaba parte el condenado de 20 años.