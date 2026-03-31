Cayó red de estafa a través de Marketplace: vendían artículos y luego bloqueaban a los compradores
La Policía de Lavalleja desarticuló una red de estafas dedicada a la venta de artículos a través de la plataforma Marketplace. Una persona denunció un robo de $ 40.000.
El Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Lavalleja informó sobre la desarticulación de una red delictiva dedicada a la venta de objetos a través la plataforma Marketplace de Facebook. La maniobra consistía en publicar los artículos a la venta, y en cuanto los estafadores recibían la transferencia, bloqueaban a los compradores antes de enviar el producto.
Luego de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones y la fiscal de 2do turno, en donde se reveló la metodología de los estafadores, se detuvo a un hombre de 20 años este lunes en la jurisdicción de la Seccional 13ra de Montevideo.
Una vez en Fiscalía, el Juez de 4to turno accedió a un pedido de formalización como presunto coautor de un delito de fraude informático. El imputado deberá fijar domicilio y no podrá modificarlo sin antes dar conocimiento a un tribunal. Además, está obligado a presentarse en la comisaría de su domicilio una vez por semana, y tiene asimismo la prohibición de salir del país por 120 días.
En otro orden, las autoridades Lavalleja subrayaron en el comunicado que meses atrás, se registró una denuncia que afectó a una persona por $40.000. Producto de esta investigación, se condenó a dos mujeres de 20 y 34 años que integraban la misma red de estafas a nivel nacional de la que formaba parte el condenado de 20 años.
¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?
Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.
- No contestar ese mensaje
- Bloquear el número
- Realizar la denuncia correspondiente
Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.
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