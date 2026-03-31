Cayó red de estafa a través de Marketplace: vendían artículos y luego bloqueaban a los compradores

El Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Lavalleja informó sobre la desarticulación de una red delictiva dedicada a la venta de objetos a través la plataforma Marketplace de Facebook. La maniobra consistía en publicar los artículos a la venta, y en cuanto los estafadores recibían la transferencia, bloqueaban a los compradores antes de enviar el producto.

Luego de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones y la fiscal de 2do turno, en donde se reveló la metodología de los estafadores, se detuvo a un hombre de 20 años este lunes en la jurisdicción de la Seccional 13ra de Montevideo.

Preso con esposas. Foto Archivo El País.

Una vez en Fiscalía, el Juez de 4to turno accedió a un pedido de formalización como presunto coautor de un delito de fraude informático. El imputado deberá fijar domicilio y no podrá modificarlo sin antes dar conocimiento a un tribunal. Además, está obligado a presentarse en la comisaría de su domicilio una vez por semana, y tiene asimismo la prohibición de salir del país por 120 días.

En otro orden, las autoridades Lavalleja subrayaron en el comunicado que meses atrás, se registró una denuncia que afectó a una persona por $40.000. Producto de esta investigación, se condenó a dos mujeres de 20 y 34 años que integraban la misma red de estafas a nivel nacional de la que formaba parte el condenado de 20 años.

¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?

Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.

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Realizar la denuncia correspondiente

Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.