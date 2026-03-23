Mujer de 19 años fue condenada por estafa: se hacía pasar como vendedora de una automotora en Colonia

La Jefatura de Policía de Lavalleja informó este lunes sobre la detención en Montevideo de una de las dos mujeres requeridas por la justicia del departamento, la cual fue condenada como responsable penal de tres delitos de estafa.

La investigación de las tres denuncias fue conducida por el Departamento de Delitos Complejos bajo la Dirección de Investigaciones y lineamientos de la Fiscal de 2do Turno. Allí lograron establecer la identidad de una de las personas que levantaba parte del dinero que las víctimas de las estafas transferían para reservar y tramitar la documentación de vehículos publicados en redes sociales, haciéndose pasar por vendedoras de una popular automotora del departamento de Colonia.

Una vez que se cumplió la instancia ante la Fiscalía, el Juzgado de 4to turno resolvió que la mujer, de iniciales M.A.I.O., de 19 años de edad, deberá cumplir 14 meses de prisión bajo libertad a prueba, y estará condicionada a residir donde pueda ser supervisada. Además, deberá presentarse en la seccional policial correspondiente a su domicilio una vez por semana en lo que dure la pena.

Al mismo tiempo, deberá prestar servicios comunitarios dos horas por semana por un lapso de diez meses. También se le dispuso arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y 6:00 horas en el lapso de su pena.

En relación a las denuncias que fueron investigadas, pertenecen a personas de San José, Canelones y Lavalleja.