Estafas con imagen de ASSE: llaman desde Argentina y ofrecen "pase sanitario" para robar cuenta de WhatsApp

Persisten las estafas de personas que llaman desde números telefónicos de Argentina haciéndose pasar por personal de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para intentar extraer datos personales de las víctimas.

Los delincuentes llaman desde el número telefónico de Argentina, pero utilizando el logo de ASSE como imagen de perfil, lo que hace creer a las personas que proviene del prestador estatal que atiende a casi 1,5 millones de usuarios en todo el país.

En las últimas horas, los ciberestafadores llamaron a usuarios para decirles que les van a ofrecer un “pase sanitario”, que deben retirar en alguna de las unidades ejecutoras de ASSE o en su mutualista. Un dato falso ya que no existe tal pase. Los delincuentes les plantean que les van a enviar un link con un código, que le piden que lo escanee, para así robar la cuenta y luego estafar a otras personas pidiendo dinero.

Para evitar esto, los expertos en ciberseguridad recomiendan que todas las personas cuenten con doble factor de autentificación o verificación en dos pasos en su cuenta de WhatsApp, que en caso de una estafa pedirá otro código más, por lo que complejiza la maniobra.

Para acceder a este resguardo, se debe ingresar a Ajustes, luego a Cuenta, tocar en Verificación en dos pasos, presionar Activar o Configurar PIN, después colocar un PIN de seis dígitos y confírmalo. Se pedirá un correo electrónico, que se puede no sumar, aunque se recomienda que sí. En tal caso, se deberá ingresar el código a un correo que enviará WhatsApp, y luego presionar en Verificar.

ASSE pidió en los últimos meses a la población estar “atentos” por maniobras similares, y no responder las llamadas, ni compartir información personal. El prestador pide que “no valoren como legítimas” estas llamadas, que evidencian un intento de estafa.

Los números argentinos vinculados a las estafas, hasta la fecha, son + 54 9 11 2630 9188, + 54 9 11 3315 – 7810, + 54 9 2216 92-5865 y + 54 9 11 5900-8584. Pero también hubo intentos a través del número uruguayo 095 840 568, que también utilizó como imagen de perfil el logo del organismo.