Robó una moto, chocó un auto y lo trasladaron al hospital: deberá cumplir 14 meses de prisión

Un joven de 21 años fue condenado por hurto luego de protagonizar un accidente de tránsito en Minas (Lavalleja) con una moto que había robado en la localidad de Solís de Mataojo, según informó la Jefatura de Policía del departamento.

El individuo había hurtado la moto en un galpón ubicado en el paraje La Rinconada, ubicado en el kilómetro 78 de la Ruta 8 y se dirigió rumbo a la ciudad de Minas, hasta que chocó contra un auto que se había detenido mientras esperaba que se habilitara el semáforo en el cruce de la avenida Luis Alberto de Herrera y Roosevelt. Producto del siniestro, el individuo resultó con lesiones leves y debió ser trasladado al hospital local.

Mientras era asistido, efectivos de las seccionales 2da y 1ra localizaron al propietario de la moto y responsabilizaron al conductor en el delito cometido al ubicarlo en el lugar y momento del robo gracias a un informe de trazas de la tobillera electrónica que portaba por un caso previo de violencia doméstica.

Una vez cumplida la instancia ante la Fiscalía de 1er turno, el juez Juan Almeida condenó al delincuente a la pena de 14 meses de prisión efectiva por un delito de hurto especialmente agravado.

La sentencia establece que se le brinde al ahora condenado un tratamiento para su adicción a las drogas, además de medicación y cremas necesarias para el tratamiento de las lesiones ocasionadas por el siniestro.