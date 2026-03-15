Dos muertos en siniestro en Ruta 107 en Canelones tras caída de tanques de miel desde una camioneta

Un siniestro de tránsito fatal ocurrido en la mañana de este domingo dejó dos personas fallecidas y una lesionada en la ruta 107, a la altura del kilómetro 18, en el departamento de Canelones, según informó Policía Caminera.

De acuerdo con el parte primario, una camioneta que circulaba de este a oeste, en dirección a la ciudad de Canelones, perdió por causas que aún se investigan dos tanques de miel que transportaba en la caja del vehículo.

La caída de esos recipientes provocó que una moto que circulaba en sentido contrario, con dos ocupantes, perdiera el control y cayera sobre la ruta. Uno de los ocupantes resultó lesionado, de acuerdo con la información oficial.

Minutos después, otra moto que circulaba en el mismo sentido que la camioneta impactó contra la parte trasera del vehículo. A raíz de ese choque fallecieron los dos ocupantes de la moto.

Según el reporte preliminar, el siniestro dejó dos personas fallecidas, un herido y dos ilesos.

Personal policial y de emergencias trabaja en el lugar, mientras se investigan las causas del accidente. Policía Caminera indicó que la información será ampliada a medida que avance la investigación.