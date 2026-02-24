Alertan por estafa con la imagen de la Ursea: llaman desde número argentino y se hacen pasar por funcionarios

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) denunció que se han detectado intentos de estafa utilizando la imagen de la institución. Según explicó la organización en un comunicado, los estafadores utilizan un número telefónico argentino (identificado como +54 91151315687) y muestran la imagen institucional de Ursea como foto de perfil.

De esta forma, los estafadores buscan hacerse pasar por funcionarios de Ursea. "En estas comunicaciones fraudulentas, los estafadores intentan obtener información personal, datos bancarios o realizar solicitudes indebidas en nombre de la institución", explicó el organismo en un comunicado.

Un hombre encapuchado usa un teléfono celular. Foto: Estefanía Leal

Ursea aclaró que desde la institución no se hacen llamadas con características internacionales. También puntualizó que no se solicita información confidencial por teléfono ni aplicaciones de mensajería, y que no se gestionan cobros, transferencias ni pagos directos por llamadas o mensajes.

Las recomendaciones de la Ursea ante un llamado o mensaje sospechoso: