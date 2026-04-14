Inumet lanzó un aviso especial por un ciclón extratropical: los días en que el viento soplará más fuerte

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por "precipitaciones y vientos fuertes" debido a un ciclón extratropical. Se trata de un pronóstico del tiempo coincidente a lo que ya han indicado meteorólogos independientes así como Metsul, la agencia de meteorología del sur de Brasil.

Según Inumet, a partir del miércoles y hasta el viernes se esperan precipitaciones en todo el país. "Durante este período en el litoral oeste y este se prevén los valores más elevados de lluvia, entre 40-80 mm o superiores. Dichas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes", agrega el informe.

La situación comenzará a mejorar primero por el litoral oeste y se espera una finalización del fenómeno hacia la noche del viernes.

Por otro lado, según Inumet se esperan dos momentos de viento fuerte. Primero "en la mañana del jueves se espera un aumento en la intensidad del viento sostenido de componente norte en la zona este entre 50-60 km/h, disminuyendo de intensidad desde la tarde".

En la madrugada del viernes volverá el viento pero con una rotación al suroeste y "con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera". Así las cosas, Montevideo podría verse abarcado por este viento fuerte el viernes.

Fuertes vientos y marea alta en la rambla de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Por fuera de este aviso especial, Inumet tiene en su pronóstico del tiempo lluvias en toda la región oeste del país este martes, fundamentalmente en el noroeste con tormentas. El miércoles, las lluvias seguirán en esas zonas pero también llegarán por ejemplo a Montevideo, donde se espera una jornada con cielo cubierto y precipitaciones principalmente hacia la noche. El jueves el panorama será similar, aunque según Inumet la mañana tendrá mayores acumulados de lluvia que la noche. El viernes, en tanto, la probabilidad de precipitaciones en Montevideo es baja, aunque no nula, y la inestabilidad se concentrará en el este, donde además de precipitaciones se espera que haya fuertes vientos.

Salvo este martes, que la temperatura mínima esperada en Montevideo era de 13°, en los próximos días se mantendrá entre 16° y 18°. La máxima, en tanto, estará entre 22° y 25°. Ya para el fin de semana no se esperan lluvias.

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que en Montevideo empezará a llover el miércoles de noche y que el jueves "es el día más complicado en cuanto a lluvia", es decir, cuando se esperan los mayores acumulados. Para el viernes solo prevé algunos chaparrones matutinos. Según este especialista, en ninguno de estos tres días de inestabilidad se esperan tormentas.

Metsul advierte por "un sistema de baja presión que podría generar un ciclón"

Metsul, la agencia de meteorología del sur de Brasil, indicó que "un centro de baja presión permanecerá activo durante varios días en el cono sur, provocando fuertes lluvias y tormentas", y que esto afectará a Uruguay. El fenómeno "podría dar lugar a un nuevo ciclón extratropical".

Esta agencia interpreta que el sistema estará sobre Uruguay recién el jueves, provocando inestabilidad. El viernes se ubicará al este de Uruguay, alejándose gradualmente, pero provocando fuertes vientos.