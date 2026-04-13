El pronóstico para el martes 14 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 14 de abril se prevé una jornada inestable en la República Oriental del Uruguay, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 27°C.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, acompañado de neblinas y con precipitaciones y tormentas. Se prevén ráfagas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, manteniéndose las precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 25°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, desmejorando con precipitaciones y tormentas, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche, el cielo permanecerá cubierto con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 27°C.

En el Suroeste, la mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, desmejorando con precipitaciones y tormentas, con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se espera cielo cubierto con neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 26°C.En el centro-sur, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y probables precipitaciones y tormentas, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto con neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 25°C.

En el Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y probables tormentas. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 26°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, sin precipitaciones, con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones y tormentas, manteniéndose las ráfagas de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con ráfagas de hasta 40 km/h. A partir de la tarde y durante la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.