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Niebla "a diestra y siniestra" en Uruguay: qué esperar del tiempo este lunes y cuándo desmejorará con lluvias

En el aeropuerto de Carrasco fue donde se registró la menor distancia de visibilidad, ya que a las 7:00 era de solo 50 metros. Guillermo Ramis anuncia hasta cuándo seguirá este fenómeno.

El País
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13/04/2026, 08:54
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Motociclista circulando un día de espesa niebla en Montevideo.
Motociclista circulando un día de espesa niebla en Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Varias zonas de Uruguay amanecieron este lunes con una espesa niebla que afectó la visibilidad, un fenómeno a tener en cuenta fundamentalmente en el tránsito vehicular para preverlo y prevenir siniestros.

A las 7:00 de la mañana la estación meteorológica del aeropuerto de Carrasco registraba una visibilidad de 50 metros, la más baja en todo el país. Para las 8:00, esa misma zona del país tenía una visibilidad de 200 metros, por lo que había mejorado la situación. Otras localidades como San José de Mayo y Florida tenían 100 metros, tanto a las 7:00 como a las 8:00.

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que había "niebla por todos lados, a diestra y siniestra", y que esto se debe a una combinación de "mucha humedad y aire fresco". Añadió que la niebla seguirá hasta el miércoles.

Dia de niebla en Montevideo
Espesa niebla en Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Por otro lado, anunció que se pronostican lluvias tanto el miércoles como el jueves, con posibilidad de "alguna célula de tormenta" el jueves, y que incluso el viernes podrían persistir algunos chaparrones en la mañana. "Todo el país está complicado", expresó.

También dijo que las próximas serán jornadas con temperaturas mínimas de entre 15° y 19° y máximas entre 20° y 23°.

Niebla en Montevideo este lunes 13 de abril de 2026.
Niebla en Montevideo este lunes 13 de abril de 2026.
Foto: Darwin Borrelli/El País

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene para este lunes en Montevideo y el área metropolitana un pronóstico de nieblas y neblinas en la mañana, y luego solo nubosidad. La temperatura oscilará entre 13° y 22°. La temperatura ascenderá el martes a 15° y 25°, con probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas hacia la noche.

El miércoles de mañana estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones, aunque las chances de lluvia son más grandes hacia la noche. La temperatura irá de 19° a 22°.

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Leonardo Mainé/El País

El jueves, con una mínima de 18° y una máxima de 23°, según Inumet hay baja probabilidad de lluvias. Además, no se esperan precipitaciones entre viernes y domingo.

¿Cómo estará el clima hoy lunes 13 de abril de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

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