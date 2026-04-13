Niebla "a diestra y siniestra" en Uruguay: qué esperar del tiempo este lunes y cuándo desmejorará con lluvias
En el aeropuerto de Carrasco fue donde se registró la menor distancia de visibilidad, ya que a las 7:00 era de solo 50 metros. Guillermo Ramis anuncia hasta cuándo seguirá este fenómeno.
Varias zonas de Uruguay amanecieron este lunes con una espesa niebla que afectó la visibilidad, un fenómeno a tener en cuenta fundamentalmente en el tránsito vehicular para preverlo y prevenir siniestros.
A las 7:00 de la mañana la estación meteorológica del aeropuerto de Carrasco registraba una visibilidad de 50 metros, la más baja en todo el país. Para las 8:00, esa misma zona del país tenía una visibilidad de 200 metros, por lo que había mejorado la situación. Otras localidades como San José de Mayo y Florida tenían 100 metros, tanto a las 7:00 como a las 8:00.
El meteorólogo Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que había "niebla por todos lados, a diestra y siniestra", y que esto se debe a una combinación de "mucha humedad y aire fresco". Añadió que la niebla seguirá hasta el miércoles.
Por otro lado, anunció que se pronostican lluvias tanto el miércoles como el jueves, con posibilidad de "alguna célula de tormenta" el jueves, y que incluso el viernes podrían persistir algunos chaparrones en la mañana. "Todo el país está complicado", expresó.
También dijo que las próximas serán jornadas con temperaturas mínimas de entre 15° y 19° y máximas entre 20° y 23°.
El pronóstico de Inumet para los próximos días
Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene para este lunes en Montevideo y el área metropolitana un pronóstico de nieblas y neblinas en la mañana, y luego solo nubosidad. La temperatura oscilará entre 13° y 22°. La temperatura ascenderá el martes a 15° y 25°, con probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas hacia la noche.
El miércoles de mañana estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones, aunque las chances de lluvia son más grandes hacia la noche. La temperatura irá de 19° a 22°.
El jueves, con una mínima de 18° y una máxima de 23°, según Inumet hay baja probabilidad de lluvias. Además, no se esperan precipitaciones entre viernes y domingo.
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