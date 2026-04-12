¿Cómo estará el clima este lunes 13 de abril de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 13 de abril se prevé una jornada con abundante nubosidad en todo el país, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 27°C.

En el noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso, con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 27°C.

En el noreste, se espera una mañana con cielo nuboso y períodos de cubierto, con presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso con períodos de cubierto y neblinas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 25°C.

En el suroeste, la mañana estará caracterizada por un cielo nuboso con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el centro-sur, la mañana se presentará con cielo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 24°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con nieblas y neblinas. A partir de la tarde y durante la noche se prevé cielo nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 24°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 21°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará con cielo nuboso y nieblas y neblinas. En la tarde y noche persistirá el cielo nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.