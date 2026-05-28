"Desvestir a un santo para vestir a otro": blancos apuntaron contra Rendición de Cuentas del gobierno

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, criticó la política económica llevada adelante por el Poder Ejecutivo, luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, realizara varios anuncios de cara a la próxima Rendición de Cuentas, la cual deberá ser entregada al Parlamento antes de finalizado el mes de junio.

Delgado, dijo que la interpelación a Oddone, prevista para el lunes 22 de junio, será "una buena instancia" para "conocer los lineamientos económicos actuales y futuros".

"[En los anuncios] el ministro empezó diciendo algo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo: las previsiones económicas del gobierno fallaron, no eran las que tenían previstas en el presupuesto, y la realidad hoy pasó por arriba", sostuvo Delgado en una rueda de prensa del miércoles, previo a un homenaje al fallecido dirigente nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz.

Álvaro Delgado y Yamandú Orsi en evento por el Día de la Construcción. Foto: Darwin Borrelli/El País.

El presidente del directorio nacionalista subrayó que el gobierno reconoció que la proyección de la economía "es a la baja" en comparación "a lo que habían proyectado en el Parlamento, sobre todo de crecimiento económico".

Gabriel Oddone, ministro de Economía. Foto: Ignacio Sánchez.

"Todo el sustento del sistema fiscal se basaba en un crecimiento importante en la economía que ya no se va a dar", añadió, y ejemplificó con "la baja recaudación" y los "problemas de demanda de gasto que están teniendo los propios frenteamplistas", que para Delgado "no están contentos".

"La gente tampoco está contenta, se puede gastar más o menos, pero si no hay resultados, si el gasto no es eficiente y la gente no lo ve, pasa lo que pasa con las encuestas: un bajo nivel de aprobación del presidente y sobre todo del gobierno", concluyó.

Ojeda pidió presupuesto para Fiscalía y Abdala criticó el "desvestir a un santo para vestir a otro"

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, calificó este miércoles en su cuenta de X como "positivo" los cambios anunciados por Oddone en materia de seguridad y desarrollo social, pero que aún así, espera "un refuerzo presupuestal importante", para la Fiscalía.

En estos días venimos insistiendo mucho con que el gobierno debe reaccionar y hacer cambios en la gestión del MIDES y el Ministerio del Interior. Y, si bien el Presidente respaldó a los Ministros, hoy vimos en los anuncios referidos a la rendición de cuentas que vendrán cambios… https://t.co/zDws2nFeqS — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) May 27, 2026

En tanto, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, subrayó que "mas allá del mensaje político" de Oddone, las "pautas" económicas se encuentran "rígidamente establecidas en el documento de la Contaduría". Consideró que se busca "desvestir a un santo para vestir a otro", advirtió.

"Costo cero, reducción del gasto y reasignación de recursos. Con seguridad, esas fueron las instrucciones que se llevaron los ministros", dijo el legislador.

Desvestir a un santo para vestir a otro. Más allá del mensaje político de hoy, las pautas están rígidamente establecidas en el documento de la Contaduría. Costo cero, reducción del gasto y reasignación de recursos. Con seguridad, esas fueron las instrucciones que se llevaron los… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) May 27, 2026

Los anuncios de Oddone

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó el pasado miércoles a un Consejo de Ministros celebrado en Torre Ejecutiva. A su término, quien realizó una conferencia de prensa fue Oddone, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

El ministro dijo que en la reunión el MEF realizó una presentación "de coyuntura" en la que se caracterizó la "situación económica por la que el país atraviesa". Subrayó que pese al "escenario internacional complejo" y de "alto nivel de incertidumbre", el Producto Interno Bruto (PIB) del Uruguay "sigue creciendo".

Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva. Foto: Ignacio Turell, Pablo La Rosa / Presidencia de la República.

Detalló que lo que se determinó fueron "lineamientos políticos" de cara a la próxima Rendicion de Cuentas. Agregó que dicha rendición tiene una consideración "de carácter temático" ya que "pone énfasis" en la priorización de la infancia, el fortalecimiento de las inversiones en materia de seguridad, personas en situación de calle y el empleo.

"Con estos cuatro focos, lo que estamos definiendo es que los compromisos presupuestales que fueron asumidos en oportunidad de la Ley de Presupuesto para el 2027 se mantienen", destacó Oddone.

El ministro indicó además que se asume "como un gasto adicional" incorporar al presupuesto "la implementación de las recomendaciones del Diálogo Social", en lo que respecta a la unificación del esquema de transferencias y "potenciación" de los gastos asociados a la infancia.