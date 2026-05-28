Gobierno presentará un proyecto de ley para potenciar gastos asociados a infancia en 2027

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expresó el miércoles 27 de mayo que la inversión en la infancia será uno de los focos prioritarios del Poder Ejecutivo de cara al año 2027. En ese marco, el gobierno anunció la apertura de un diálogo entre los ministerios para respaldar con recursos cuatro ejes considerados primordiales, de cara a la próxima Rendición de Cuentas que presentará al Parlamento el 30 de junio. La convocatoria al Consejo de Ministros, estuvo centrada en los lineamientos generales y políticos de ese proyecto, informaron Oddone y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

El ministro señaló que se mantienen los compromisos presupuestales establecidos dentro del incremento proyectado para el año que viene, y que se está asumiendo como gasto adicional a incorporar en el Presupuesto recomendaciones surgidas del Diálogo Social en materia de unificación del esquema de transferencias y potenciación de gastos asociados a infancia.

Oddone aseguró que Uruguay está ante un escenario internacional complejo, pero remarcó que de todas formas se mantienen “inalteradas” las metas fiscales definidas para 2027.

El fortalecimiento de políticas vinculadas a la infancia es una de las temáticas sobre las que se pondrá énfasis en los lineamientos políticos vinculados a la Rendición de Cuentas, según el Poder Ejecutivo. Las otras áreas de prioridad para el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo debe presentar al Parlamento en junio son: aumentar inversiones y recursos asignados a políticas de seguridad, poner foco en personas en situación de calle y reforzar los dispositivos de empleo.

Para alcanzar esos objetivos, el ministro remarcó que las metas fiscales fijadas en la Ley de Presupuesto siguen plenamente vigentes. Además, señaló que se acordó poner en marcha un proceso bilateral entre el equipo económico y los distintos ministerios, con el fin de realizar las reasignaciones de recursos necesarias para cumplir con dichas metas.

La inversión en la infancia es una de las prioridades marcadas por el Poder Ejecutivo para la Rendición de Cuentas de cara a 2027. Foto: Archivo El País.

Gasto proyectado para el gobierno para unificación de transferencias a la infancia

Oddone señaló que la unificación de transferencias —la primera de las cuatro metas asumidas por el gobierno y también incluida en el documento final del Diálogo Social— se estima en US$ 30 millones para 2027. De cara a los próximos años, agregó el jerarca, los equipos técnicos continúan trabajando en la proyección de los recursos financieros necesarios para concretar este objetivo.