Qué información de tarjetas pide Aduana a las personas que hacen compras web en el exterior con franquicias

Bajo el régimen de franquicias que entró en vigor a partir del mes de mayo, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) emitió un comunicado en el que aclara qué información de tarjetas deben proporcionar los uruguayos que hacen compras web en el exterior.

La DNA estableció que "para continuar utilizando la franquicia en envíos postales internacionales (compras web al exterior), es necesario completar el registro de protección de identidad de usuarios" y para ello hay que "contar con identidad digital (nivel intermedio o avanzado) y autorizar expresamente a las entidades administradoras de medios de pago a brindar a la Aduana información necesaria para su control".

Qué información solicita Aduana a los usuarios que hacen compras web bajo el nuevo régimen de franquicias

Este anuncio despertó dudas sobre si el organismo accedería a datos bancarios de los usuarios, por lo que la Aduana se pronunció nuevamente, asegurando que "la información proporcionada por los usuarios en el registro respecto a los medios de pago de su titularidad, se utilizará únicamente para verificar que esa información coincida con la declarada en la compra".

"El control que se realizará con las entidades emisoras o administradoras de los medios de pago se limitará exclusivamente a validar la concordancia entre los datos informados por el usuario y la titularidad registrada por la entidad emisora, quien únicamente deberá confirmar si dicha información coincide o no con la titularidad del medio de pago informado", indicó la DNA en sus redes sociales.

Según la Aduana, "el formulario" de registro de protección de identidad "tiene como objetivo resguardar y proteger los derechos del usuario, fortaleciendo la seguridad del uso del régimen y evitando posibles fraudes o situaciones de usurpación de identidad que pueda lesionar los derechos de los consumidores".

Según la entidad estatal, la información solicitada en el registro se limita a:



Entidad emisora

Sello de la tarjeta

Últimos cuatro números de la tarjeta

Fecha de vencimiento de la tarjeta

"Se trata de un mecanismo de registro y validación de titularidad, destinado a fortalecer la seguridad y la protección de los usuarios", concluyó la Aduana.

Compras por internet en el exterior con tarjeta de crédito. Foto: AFP

Cambios al régimen de franquicias implementados desde mayo

Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto a partir del 1º de mayo, las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasaron a estar gravadas con IVA del 22 % y el régimen de franquicias pasó de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó una comparación del pasado régimen de franquicias con el que comenzó a regir en mayo, para una mejor referencia:

Cantidad de envíos permitidos : se mantienen los tres envíos anuales

: se mantienen los tres envíos anuales Valor máximo : tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso)

: tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso) Cambio de tributación : ahora el envío es gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo. Es importante tener en cuenta que las compras desde Estados Unidos a través de empresas registradas ante la DNA exoneran el IVA hasta los US$ 200. Por lo tanto, por una compra web en EE.UU. se deberá pagar IVA si supera los U$S 200. "La exportación de mercadería realizada al amparo del régimen de envíos postales internacionales, cuyo valor de factura o declaración de valor no exceda los US$ 200, estarán exentas del pago de tributos ", indica el artículo 10 del decreto N° 50/2026.

: ahora el envío es gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo. Es importante tener en cuenta que las compras desde Estados Unidos a través de empresas registradas ante la DNA exoneran el IVA hasta los US$ 200. Por lo tanto, por una compra web en EE.UU. se deberá pagar IVA si supera los U$S 200. "La exportación de mercadería realizada al amparo del régimen de envíos postales internacionales, cuyo valor de factura o declaración de valor no exceda los US$ 200, estarán ", indica el artículo 10 del decreto N° 50/2026. Pago: bajo el nuevo régimen, es con autorización de datos financieros a la DNA, mientras que con el régimen pasado era con tarjeta o dinero electrónico a nombre del titular

Contenedores en el Puerto de Montevideo con mercancía del exterior.

El régimen de franquicias aplica para personas con documento uruguayo. Por otra parte, el Poder Ejecutivo aclaró que en este año 2026 convivirán ambas normativas. "Para el cómputo de los topes anuales (cantidad de envíos y montos), se considerará la totalidad de las operaciones realizadas durante el año civil. Si un usuario ya utilizó sus tres franquicias anuales antes del 1º de mayo, no podrá acceder a nuevos beneficios bajo el nuevo régimen en lo que reste del año", indicó el gobierno.