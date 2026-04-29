Hasta qué fecha se postergó el IVA a las compras web desde Estados Unidos: qué implica la decisión de Aduana

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) anunció este martes 28 de abril de 2026 la postergación de la aplicación del IVA a compras web provenientes de Estados Unidos realizadas en plataformas y empresas vendedoras en ese país que no se hayan registrado de forma presencial ante el organismo. Este era el requisito que la Aduana proyectaba exigir a partir del 1° de mayo de 2026 para que dichas compras por Internet pudieran acceder a la exoneración del IVA.

Bajo la normativa que estaba prevista para entrar en vigor este viernes 1° de mayo, no todos los paquetes provenientes de Estados Unidos hubieran accedido a la exoneración. El sistema buscaba exigir a los emisores de cada factura comercial estar registrados ante la DNA para que entrara en efecto la exoneración. Esta exigencia de Aduana hacía que la medida fuera "difícil en la práctica", según el docente e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), Leonardo Veiga.

Esto afecta aproximadamente al 12 % de los envíos postales internacionales que se reciben en Uruguay, dado que esa es la cantidad que proviene de Estados Unidos, según la DNA.

¿Hasta qué fecha se aplazó el requisito de Aduana para exonerar el IVA en compras desde EE.UU.?

La DNA indicó a través de un comunicado que "resolvió prorrogar hasta el 1º de julio de 2026, la fecha de exigencia del cumplimiento de las disposiciones para el tratamiento de la exoneración del IVA en envíos postales internacionales y crear un grupo de trabajo con la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC) para evaluar la evolución del registro y posibles medidas adicionales de facilitación".

El organismo estatal además comunicó que registrará de oficio las 10 principales empresas en la que ciudadanos uruguayos realizan compras internacionales, mediante el uso del régimen de envíos postales internacionales" que "representan en promedio, un 20 % del total de compras realizadas a empresas de Estados Unidos", en lugar de exigirles registrarse presencialmente.

"Teniendo en cuenta este estado de situación, solo resta definir en este momento solo el 3 % del total de los envíos postales internacionales", agregó la DNA.

Dirección Nacional de Aduanas. Archivo El País

Reacción de la Cámara Uruguaya de Couriers

Previo a este anuncio de la DNA, la CUC había expresado su "profunda preocupación" por los "cambios constantes" en la aplicación de la normativa. Había agregado también que la exoneración del IVA para las compras desde Estados Unidos, tal como estaba prevista "no resulta viable".

Este pasado fin de semana, los 12 couriers que integran la gremial suspendieron los vuelos con paquetes hasta nuevo aviso.

"Esta situación no solo afecta al sector, sino que impacta directamente en miles de uruguayos que organizan sus compras, comparan precios y planifican su economía en función de este beneficio", había expresado la CUC.

Paquete recibido por correo desde el exterior. Foto: Canva.

Cambios en el régimen de franquicias a partir del 1º de mayo

Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto a partir de este viernes 1º de mayo, las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22 % y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó una comparación del régimen de franquicias actual con el que comenzará a regir en mayo, para una mejor referencia:



Cantidad de envíos permitidos : se mantienen los tres envíos anuales

: se mantienen los tres envíos anuales Valor máximo : tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso)

: tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso) Cambio de tributación : ahora el envío será gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo

: ahora el envío será gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo Pago: bajo el nuevo régimen, será con autorización de datos financieros a la DNA, mientras que con el actual era con tarjeta o dinero electrónico a nombre del titular

El régimen de franquicias aplica para personas con documento uruguayo. Por otra parte, el Poder Ejecutivo aclaró que en este año 2026 convivirán ambas normativas. "Sin embargo, para el cómputo de los topes anuales (cantidad de envíos y montos), se considerará la totalidad de las operaciones realizadas durante el año civil. Si un usuario ya utilizó sus tres franquicias anuales antes del 1º de mayo, no podrá acceder a nuevos beneficios bajo el nuevo régimen en lo que reste del año", indicó el gobierno.