Se acerca la fecha límite para recibir envíos internacionales sin impuestos con franquicias: cuándo cambiará

El mes de abril 2026 será el último en el que se llevará a cabo el régimen de franquicias actual. Bajo la legislación que rige en este momento, cualquier persona con documento uruguayo puede recibir hasta tres envíos internacionales al año (de enero a diciembre) sin pagar impuestos, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por la normativa.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dieron a conocer a partir de cuándo cambiará este sistema y cómo serán los cambios en este sistema de tope de franquicias, una vez que comience a regir la Ley de Presupuesto.

¿Cuándo termina el régimen de franquicias actual?

Presidencia difundió la publicación del decreto N° 50/2026, que regulará los envíos postales internacionales. Este cambio establecido por el MEF se realizará a partir del 1º de mayo de 2026, por lo que el actual régimen de franquicias seguirá en vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

Así será el nuevo régimen de franquicias

Desde ese momento, las compras por internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de Estados Unidos) pasarán a estar gravadas con IVA del 22 % y el régimen de franquicias pasará de tres compras por US$ 200 cada una al año a un tope de US$ 800 en hasta tres compras al año (se puede usar el tope en una sola compra, en dos o en tres).

El Poder Ejecutivo aclaró que en este año 2026 convivirán ambas normativas. "Sin embargo, para el cómputo de los topes anuales (cantidad de envíos y montos), se considerará la totalidad de las operaciones realizadas durante el año civil. Si un usuario ya utilizó sus tres franquicias anuales antes del 1º de mayo, no podrá acceder a nuevos beneficios bajo el nuevo régimen en lo que reste del año", indicó el gobierno.

El MEF también ofrece una comparativa del régimen actual y el que comenzará a regir en mayo:

Cantidad de envíos permitidos : se mantienen los tres envíos anuales

: se mantienen los tres envíos anuales Valor máximo : tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso)

: tope anual acumulado de US$ 800, cuando antes era de US$ 200 (expreso) / US$ 50 (no expreso) Cambio de tributación : ahora el envío será gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo

: ahora el envío será gravado por IVA, salvo envíos provenientes de países con acuerdos comerciales vigentes (actualmente solo Estados Unidos) y los envíos que califiquen estrictamente como “obsequio familiar”, según la normativa. Previamente, los envíos eran exonerados de todo tributo Pago: bajo el nuevo régimen, será con autorización de datos financieros a la DNA, mientras que con el actual era con tarjeta o dinero electrónico a nombre del titular

Paquete recibido por correo. Foto: Freepik.

¿Cómo saber cuántas franquicias me quedan bajo el régimen actual?

Para averiguarlo, en la página oficial de Aduanas, se puede acceder a través de este enlace para ver las franquicias restantes que cada persona tiene, y también la información de los envíos utilizados previamente.