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El País Negocios Noticias

BPS anunció que pronto vence el plazo para que estas personas obtengan reconocimiento de sus años trabajados

Un grupo de personas que tuvieron actividad laboral por el Banco de Previsión Social antes del 1º de abril de 1996 deben solicitar el reconocimiento de esos servicios para añadirlos a su jubilación.

El País
El País
09/04/2026, 11:07
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Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal/El País.

El Banco de Previsión Social (BPS) informó en su página web oficial que para un grupo de personas se aproxima el vencimiento del plazo para obtener el reconocimiento de años trabajados antes del 1º de abril de 1996.

Esto aplica para las personas que tienen períodos de trabajo realizado antes de esa fecha y que no figuran en su historia laboral. Debido a ello, deberán hacer el trámite antes del vencimiento del plazo para poder sumar esos años trabajados a su futura jubilación. La fecha límite es el domingo 31 de mayo de 2026, informó BPS.

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Última oportunidad para que estas personas obtengan reconocimiento de BPS por sus años trabajados

Las personas comprendidas bajo este anuncio de BPS son aquellas que residen en Uruguay y nacieron hasta el 1° de junio de 1963, inclusive.

Cómo agendarse para tramitar el reconocimiento de años trabajados ante BPS

Estos trabajadores deberán agendarse en la página de BPS, bajo la opción "Reconocimiento de años trabajados". Si ya se agendaron para este trámite o gestionaron la solicitud de jubilación, que incluye el reconocimiento, solo deben esperar a la fecha de su reserva de agenda.

Por su parte, las personas que viven en el exterior pueden realizar esta gestión hasta el 31 de mayo de 2028, según BPS.

BPS
Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).
Estefania Leal/Archivo El Pais

Fechas límite para solicitar el reconocimiento de servicios ante BPS

BPS añade que para los otros casos, según la edad de los trabajadores, hay diferentes plazos para hacerlo en una etapa posterior:

  • Personas que nacieron entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968 pueden hacer el trámite hasta el 31 de mayo de 2027. Este grupo debe informar sobre su intención de realizar el trámite más adelante y reservar su derecho a través del servicio "Consultar situación para reconocer años trabajados".
  • Personas que nacieron después del 1° de junio de 1968, el plazo vence en una etapa posterior, por lo que no deben hacer ninguna gestión en la actualidad, informó la entidad estatal.

A continuación se pueden encontrar los plazos por edad:

Fecha de nacimientoInicio del plazo para reconocimientoFinal del plazo para reconocimiento
Hasta el 1° de junio de 1963, inclusive

1° de junio de 2023

31 de mayo de 2026

Entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968

1° de junio de 2025

31 de mayo de 2027

Entre el 2 de junio de 1968 y el

1° de junio de 1973

1° de junio de 2027

31 de mayo de 2029
Desde el 2 de junio de 1973, inclusive

1° de junio de 2029

31 de mayo de 2031

Los plazos para las solicitudes de reconocimiento de años trabajados para personas residentes en el exterior se amplían por dos años en cada franja.

Por otro lado, los trabajadores que tienen actividades con bonificación pueden agendarse para hacer el trámite antes del plazo que les correspondería, siempre y cuando estén por alcanzar los años de edad requeridos y trabajo para jubilarse, indicó BPS. Las personas que perciben una pensión por vejez o invalidez también pueden hacer la gestión antes del plazo.

Para más información, BPS ofrece los siguientes canales de consultas:

  • Teléfono: 0800 1997, opción 4
  • WhatsApp: 098 00 1997
  • Asistente en línea (se debe ingresar con un Usuario Gub.uy)
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