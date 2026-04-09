BPS anunció que pronto vence el plazo para que estas personas obtengan reconocimiento de sus años trabajados

El Banco de Previsión Social (BPS) informó en su página web oficial que para un grupo de personas se aproxima el vencimiento del plazo para obtener el reconocimiento de años trabajados antes del 1º de abril de 1996.

Esto aplica para las personas que tienen períodos de trabajo realizado antes de esa fecha y que no figuran en su historia laboral. Debido a ello, deberán hacer el trámite antes del vencimiento del plazo para poder sumar esos años trabajados a su futura jubilación. La fecha límite es el domingo 31 de mayo de 2026, informó BPS.

Última oportunidad para que estas personas obtengan reconocimiento de BPS por sus años trabajados

Las personas comprendidas bajo este anuncio de BPS son aquellas que residen en Uruguay y nacieron hasta el 1° de junio de 1963, inclusive.

Cómo agendarse para tramitar el reconocimiento de años trabajados ante BPS

Estos trabajadores deberán agendarse en la página de BPS, bajo la opción "Reconocimiento de años trabajados". Si ya se agendaron para este trámite o gestionaron la solicitud de jubilación, que incluye el reconocimiento, solo deben esperar a la fecha de su reserva de agenda.

Por su parte, las personas que viven en el exterior pueden realizar esta gestión hasta el 31 de mayo de 2028, según BPS.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Fechas límite para solicitar el reconocimiento de servicios ante BPS

BPS añade que para los otros casos, según la edad de los trabajadores, hay diferentes plazos para hacerlo en una etapa posterior:



Personas que nacieron entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968 pueden hacer el trámite hasta el 31 de mayo de 2027. Este grupo debe informar sobre su intención de realizar el trámite más adelante y reservar su derecho a través del servicio " Consultar situación para reconocer años trabajados ".

pueden hacer el trámite hasta el 31 de mayo de 2027. Este grupo debe informar sobre su intención de realizar el trámite más adelante y reservar su derecho a través del servicio " ". Personas que nacieron después del 1° de junio de 1968, el plazo vence en una etapa posterior, por lo que no deben hacer ninguna gestión en la actualidad, informó la entidad estatal.

A continuación se pueden encontrar los plazos por edad:



Fecha de nacimiento Inicio del plazo para reconocimiento Final del plazo para reconocimiento Hasta el 1° de junio de 1963, inclusive 1° de junio de 2023 31 de mayo de 2026 Entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968 1° de junio de 2025 31 de mayo de 2027 Entre el 2 de junio de 1968 y el 1° de junio de 1973 1° de junio de 2027 31 de mayo de 2029 Desde el 2 de junio de 1973, inclusive 1° de junio de 2029 31 de mayo de 2031

Los plazos para las solicitudes de reconocimiento de años trabajados para personas residentes en el exterior se amplían por dos años en cada franja.

Por otro lado, los trabajadores que tienen actividades con bonificación pueden agendarse para hacer el trámite antes del plazo que les correspondería, siempre y cuando estén por alcanzar los años de edad requeridos y trabajo para jubilarse, indicó BPS. Las personas que perciben una pensión por vejez o invalidez también pueden hacer la gestión antes del plazo.

Para más información, BPS ofrece los siguientes canales de consultas:

