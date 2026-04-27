Calendario de pagos de BPS en mayo 2026 para jubilaciones, subsidios y asignaciones familiares

El Banco de Previsión Social (BPS) ya dio a conocer en qué fechas se realizarán los pagos de pasividades y también los cobros de activos en mayo de 2026, correspondientes al mes de abril.

¿Cuándo cobro la jubilación en mayo de 2026?

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el lunes 4 de mayo y el miércoles 20 de mayo de 2026, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario de BPS para mayo a través de este enlace.

Los beneficiarios que reciban su prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el lunes 4 de mayo.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Fechas de pago de pasividades de BPS para el interior en mayo

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el miércoles 6 de mayo hasta el viernes 8 de mayo. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace con su número de cédula.

Los beneficiarios en el interior que reciban su prestación, a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el lunes 4 de mayo.

Por otra parte, quienes residan en el interior y reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

Puede verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Fechas de cobros de subsidios y asignaciones familiares en mayo de 2026

Con respecto al calendario de pagos para beneficiarios activos que reciben subsidios o asignaciones familiares en mayo de 2026, las fechas son las siguientes:

Para los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, y las asignaciones familiares se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

Los pagos a través de bancos, la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam) e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el lunes 4 de mayo de 2026.

Los beneficiarios de la asignación pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Fechas de pago de prestaciones de activos de BPS para el interior

Para los beneficiarios que residen en el interior, los subsidios que se cobren a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el lunes 4 de mayo. La misma fecha fue pautada para asignaciones familiares que se cobren a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) en el interior.

Además, los pagos que se cobren en empresas contratistas en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

Cómo se cobran los subsidios de BPS

Para cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los beneficiarios de subsidios pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Qué se necesita para cobrar la asignación de BPS

Para cobrar la asignación, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes realicen el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.